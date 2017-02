Nba - Knicks, le trattative sul tavolo e la necessità di rivoluzione

Fonte immagine: dailyknicks.com

Si contano le ore in attesa della deadline del mercato Nba. Dopo le trades che hanno incluso Cousins e Ibaka - per ora le principali di questo 2017 - c'è attesa per scoprire il futuro di altri big. Al centro delle voci, da ormai qualche mese, c'è ovviamente New York, la quale non ha in uscita solo Carmelo Anthony.

The Melo Situation - Dalla grande mela, eccezion fatta per Porzingis ed Hernangomez, potrebbero spostarsi più o meno tutti. Il più chiacchierato è ovviamente il numero sette, ma novità sul fronte non se ne sono ancora manifestate: il prodotto di Syracuse, inoltre, non sembra ancora convinto e deciso a rinunciare alla no-trade clause inserita nel contratto, anche per una questione di orgoglio: 'Melo non la vuol dar vinta a Phil Jackson, in poche parole. Celtics e Clippers sembrano ancora interessate, dunque è possibile attendersi novità sul fronte.

Seconde linee - Inoltre, New York sembrerebbe aver ricevuto interessanti offerte per "liberarsi" di due seconde linee, forse tra le migliori: Kyle O'Quinn e Brandon Jennings. Possibile che, in caso di cessione, i Knicks cercherebbero di accaparrarsi delle scelte di buon libello, oltre a mantenere la propria ben stretta. Secondo Espn, non sono noti i nomi delle franchigie maggiormente interessate.