Nba - Houston senza limiti, piomba anche su Iman Shumpert

I Rockets piombano su Iman Shumpert

Mancano poco più di 24 ore al gong della Trade Deadline, e gli Houston Rockets stanno assumendo sempre più il ruolo di protagonisti assoluti in questa sessione di trattative. Messo sotto contratto Louis "Lou" Williams (in cambio i texani hanno girato ai Los Angeles Lakers l'ala piccola Corey Brewer ed una futura prima scelta), il General Manager Daryl Morey si è tuffato su un altro atleta per tentare di allungare ulteriormente il roster da consegnare all'head coach D'Antoni.

E' Iman Shumpert dei Cleveland Cavaliers l'obiettivo dei texani, come riporta l'esperto di Nba Marc Stein sul proprio profilo Twitter. Il numero quattro dei Cavs, in 51 gare disputate con la franchigia dell'Ohio, vanta cifre sufficienti: 7.8 punti, 2.9 rimbalzi e 1.5 assist di media a partita, in poco più di 25' minuti d'impiego.