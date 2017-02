NBA - Cousins si presenta ai Pelicans: "Sono qui per vincere!"

Poco fa si è conclusa la conferenza stampa di presentazione per i nuovi acquisti in casa New Orleans Pelicans. Accompagnati da coach Alvin Gentry, si sono presentati alla stampa DeMarcus Cousins ed Omri Casspi. Ovviamente quasi tutte le domande della conferenza stampa sono state rivolte a Boogie. Il tre volte All Star ha esordito dicendo: "Questa è la mia nuova casa, Sono qui per vincere".

Mentre coach Alvin Gentry ha assicurato ai tifosi dei Pelicans come Anthony Davis e DeMarcus Cousins riusciranno subito a trovare un buon feeling sul parquet, Boogie poi, ha subito spiegato alla stampa di non essere arrabbiato per la trade, sapendo che la NBA è un business, anche se ha immediatamente lanciato una frecciatina a Vlade Divac, GM dei Sacramento Kings, affermando: "Vlade ha provato a chiamarmi subito dopo la trade, ma ormai l'affare era fatto". Il tutto lasciando intuire che la chiamata di Divac non è stata accolta nel migliore dei modi da Boogie.

Dopo Cousins ha spiegato come la parte più dura della trade, sia stata la disonestà dei Kings, che non ha pensato minimamente l'attaccamento alla città di Sacramento da parte di DeMarcus. Il centro poi ha paragonato lui ed Anthony Davis come, Fuoco e Ghiaccio. Infine a Cousins è stato chiesto quanto fosse competitivo. Scherzosamente il tre volte All-Star ha risposto ironicamente: "I diciassette falli tecnici dimostrano quanto io sia competitivo".