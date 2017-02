NBA - Barnes e Nowitzki guidano i Mavs alla vittoria sui Pelicans; Warriors in scioltezza sui Nets

NBA - Barnes e Nowitzki guidano i Mavs alla vittoria sui Pelicans; I Warriors in scioltezza sui Nets

DALLAS MAVERICKS - NEW ORLEANS PELICANS 96-83

Dirk Nowitzki nella notte ha portato i suoi Dallas Mavericks alla vittoria. Il tedesco ha realizzato diciotto punti, a cui si sono aggiunti i diciannove di Harrison Barnes e i Mavericks hanno conquistato la vittoria casalinga contro New Orleans con il punteggio di 96-83. Bene anche l'esordio del neo acquisto Nerlens Noel, che in trenta minuti sul parquet ha realizzato nove punti, catturato dieci rimbalzi, una stoppata ed una palla recuperata, ma l'ex giocatore dei 76ers si è fatto notare soprattutto per la sua difeasa sui due lunghi dei Pelicans, Anthony Davis e DeMarcus Cousins. Davis ha concluso con trentanove punti e quattordici rimbalzi, ma dopo l'intervallo ha realizzato solo dodici punti, mentre DeMarcus Cousins, che è rimasto molto tempo in panca per i problemi di falli, ha concluso la gara con dodici punti e quindici rimbalzi, e quando è stato sul parquet spesso è stato limitato dalla difesa asfissiante di Noel. La presenza nel pitturato di Noel ha aiutato Nowitzki ad essere più libero e quindi a procurarsi più tiri ad alta percentuale, con Wunder Dirk che ha concluso con diciotto punti e 8-12 dal campo. A fine gara sono arrivate parole al miele di Noel per il veterano, un esempio da seguire. Inoltre Noel ha spiegato come a Philadelphia mancasse la presenza di giocatori come Dirk.

NEXT GAME - Nella prossima gara i Dallas Mavericks ospiteranno all'American Airlines Center i Miami Heat. Mentre i New Orleans Pelicans, nella prossima partita, si vedranno impegnati ad Oklahoma City nella difficile trasferta contro i Thunder.

BOXSCORE:

DALLAS MAVERICKS (23-35) - PUNTI: Barnes 19, Nowitzki 18, Curry 13, Finney-Smith 12, Matthews 10. ASSIST: Curry 8, Ferrell 7, Harris 4. RIMBALZI: Noel 10, Nowitzki 9, Curry 7.

NEW ORLEANS PELICANS (23-36) - PUNTI: Davis 39, Holiday 18, Cousins 12. ASSIST: Cousins 6, Holiday 6, Jack 4. RIMBALZI: Cousins 15, Davis 14, Holiday 7.

GOLDEN STATE WARRIORS - BROOKLYN NETS 112-95

Se c'era una partita dal risultato scritto, nella notte, questa era quella tra Golden State Warriors e Brooklyn Nets. Un vero e proprio testacoda che vedeva impegnata la squadra con il miglior record in NBA, i Warriors, contro la squadra con il peggior record, i Nets. Inoltre, con questa vittoria, Golden State è di nuovo la prima squadra in NBA a conquistare un posto ai prossimi playoffs. Nonostante l'assenza di Kevin Durant, i Warriors hanno conquistato un'altra facile affermazione. Stephen Curry ha realizzato ventisette punti con cinque triple ed è stato il top scorer della gara. Ad aiutare Curry a conquistare questa facile W, ci ha pensato l'amico di tutte le battaglie, Klay Thompson, ventiquattro punti, quattro assist e quattro rimbalzi per lui. Per i Nets, il migliore in campo è stato Rondae Hollis-Jefferson con sedici punti e dieci rimbalzi, che però sono serviti a poco o nulla, in una partita a senso unico dal primo all'ultimo secondo. Continua il momento nero dei Brooklyn Nets che sembrano essere in un tunnel senza via d'uscita, nella notte è arrivata la sedicesima sconfitta consecutiva.

NEXT GAME - I Golden State Warriors nella prossima gara affronteranno i Philadelphia 76ers, nella trasferta del Wells Fargo Center. Mentre i Brooklyn Nets proveranno a tornare finalmente alla vittoria contro i Sacramento Kings.

BOXSCORE:

GOLDEN STATE WARRIORS (49-9) - PUNTI: Curry 27, Thompson 24. ASSIST: Iguodala 9, Curry 5, Thompdon 4. RIMBALZI: McGee 9, Pachulia 9, Green 8.

BROOKLYN NETS (9-49) - PUNTI: Hollis-Jefferson 16, Kilpatrick 15, Dinwiddie 13, Booker 12. ASSIST: Lopez 5, Dinwiddie 5, Whitehead 3. RIMBALZI: Hollis-Jefferson 10, Kilpatrick 10, Booker 10.