Nba - DeRozan spinge al successo Toronto contro Portland

TORONTO RAPTORS - PORTLAND TRAIL BLAZERS 112-106

Senza Kyle Lowry, fermo a tempo indeterminato per un problema al polso, è il gemello di backcourt DeMar DeRozan a prendere per mano i Raptors e guidarli al successo casalingo contro i Blazers, i quali non riescono a trovare un briciolo di continuità in una stagione piuttosto mediocre. Sono 33 i punti messi a referto dal figlio di Compton, impreziositi da 6 rimbalzi per un 9/16 totale dal campo. Vince il personalissimo duello con il suo dirimpettaio Dame Lillard, "fermo" a 28 punti, 6 rimbalzi ed 8 assist.

Match che assume sin dalle prime battute i binari dell'equilibrio, le fonti da cui Toronto attinge nel primo quarto sono le solite: DeRozan e Valanciunas, a cui però si aggiunge l'ex Magic Serge Ibaka, già calato alla perfezione nel sistema di gioco dei canadesi. Per Air Congo 18 punti realizzati conditi da 10 rimbalzi ed una presenza costante su entrambi i lati del campo. L'artiglieria pesante dei Blazers impiega un pò per diventare calda, e spetta dunque ai gregari Harkless ed Aminu produrre i canestri necessari per restare incollati alla partita. Alla pausa lunga, è minimo il vantaggio dei canadesi, avanti 53-52.

È DeRozan ad ingranare le marce alte nel terzo quarto, accompagnato dal granatiere Ibaka che confezionano il break necessario per allungare fino al +8, prima però di farsi mangiare nel corso del quarto quarto gran parte del margine ed affrontare l'ultima fase del match con 2 soli punti di margine. I sanguinosi turnovers degli ospiti condannano però nel finale Portland alla sconfitta numero 34 in stagione, ed il distacco dai Denver Nuggets ottavi resta invariato (1.5 partite).

TORONTO RAPTORS: Punti: DeRozan 33, Ibaka 18, Valanciunas 15; Rimbalzi: Ibaka 10; Assist: Joseph 6;

PORTLAND TRAIL BLAZERS: Punti: Lillard 28, Harkless 18, McCollum 17; Rimbalzi: Aminu 8; Assist: Lillard 8;