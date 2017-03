Nba - I Cavs ufficializzano l'arrivo di Andrew Bogut

Fonte immagine: nba.com/cavaliers

I Cleveland Cavaliers completano il roster con l'aggiunta di un altro pezzo grosso: è infatti ufficiale la firma di Andrew Bogut, che approda sulle sponde di Lake Erie con un contratto al minimo per i veterani, fino a fine stagione. La notizia era già nell'aria da diverse ore, tanto che nella giornata di ieri Mark Stein di Espn aveva annunciato la decisione del centro australiano di preferire l'Ohio alle altre squadre interessate, tra le quali figuravano Spurs, Rockets e Celtics.

Andrew Bogut had committed tonight to sign with Cleveland this weekend, according to league sources. — Marc Stein (@ESPNSteinLine) 1 marzo 2017

Bogut, arrivato alla sua dodicesima stagione in Nba, era stato tradato nell'ultimo giorno di mercato dai Dallas Mavericks, squadra nella quale era arrivato nella scorsa estate, dopo aver disputato quattro stagioni e mezzo con la canotta dei Golden state Warriors. I texani avevano deciso per la sua cessione a Philadelphia nell'ambito dello scambio che ha portato a fare il percorso inverso Nerlens Noel. L'avventura del centro ai Sixers è però durata solo qualche ora, visto che si è poi giunti ad un accordo per il buyout, permettendo così al giocatore di cercarsi un'altra franchigia.

#Cavs make it official, ink Andrew Bogut; in 12 seasons (670 gms (58 playoff) avg'd 10.0pts, 8.9reb, 2.3asst & 1.6blk with MIL, GSW & DAL. — Joe Gabriele (@CavsJoeG) 2 marzo 2017

A Cleveland, Bogut ritrova il compagno Deron Williams, che era con lui a Dallas: anch'egli ha optato per il buyout e per la firma con i Cavs. I due vanno a completare un roster ultra-ricco, dotato di profondità e di svariate risorse, le quali potranno rivelarsi più che utili in vista dei playoffs. L'australiano offre una nuova dimensione difensiva e di presenza nel pitturato che, tra gli elementi a disposizione di coach Lue, solo Tristan Thompson può garantire.