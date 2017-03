Google Plus

Nba - Ufficiale: Terrence Jones passa ai Milwaukee Bucks

Continuano i movimenti di mercato in Nba, seppure la Trade Deadline sia passata ormai da 10 giorni. L'ultimo, avventuto nelle scorse ore, ha interessato Terrence Jones, trasferitosi dai Pelicans ai Bucks fino al termine della stagione. A riportarlo, è stato Shams Charania, noto reporter di The Vertical.

L'ex Houston Rockets e New Orlenas Pelicans va a rimpolpare il reparto lunghi a disposizione di coach Jason Kidd, rimasto abbastanza scoperto dalla partenza di Miles Plumlee in direzione Charlotte. Terrence Jones, insieme a Greg Monroe, John Henson, Spencer Hawes e Thon Maker, andrà a completare il frontcourt della franchigia del Wisconsin.

Scelto con la 18^ pick al Draft Nba 2012 dagli Houston Rockets, Terrence Jones in questa stagione ha finora giocato 51 partite con la casacca dei New Orlenas Pelicans, mettendo a referto 11.5 punti, 5.9 rimbalzi e 1.1 assist di media: cifre rispettabili, ma che non hanno evitato il taglio al classe 1992, diventato esubero dopo l'acquisto da parte di NOLA di DeMarcus Cousins.