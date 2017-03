NBA - I Pistons rimontano e vincono contro i Cavs, grazie ad un super Drummond

Se questi sono i veri Detroit Pistons, significa che la squadra allenata da Stan Van Gundy non avrà molti problemi nell'arrivare ai Playoffs. Se questa inoltre è la sintonia tra Reggie Jackson e Andre Drummond, Detroit potrà addirittura impensierire qualche squadra nella post season.

Nella notte, i Detroit Pistons, sono riusciti ad ottenere una fantastica vittoria in rimonta contro i campioni della NBA in carica, i Cleveland Cavaliers. Gli stessi Cavaliers che sembravano avere in mano una semplice vittoria, che però gli è stata strappata di mano dalla franchigia del Michigan sul finale di gara.

Partita che si era messa subito su binari favorevoli per i Cavs. Infatti Cleveland, aveva disputato un ottimo primo quarto, dove già sembrava aver preso in mano l'inerzia della gara. Ma i ragazzi di coach Van Gundy sono riusciti subito a rispondere ai campioni in carica. Infatti i Pistons, con un secondo quarto da paura, hanno messo sotto i campioni in carica, con un parziale di 33-23 nei secondi dodici minuti, spingendosi in vantaggio di tre punti, sul 55-52, all'intervallo lungo.

I Cavaliers sono rientrati dagli spogliatoi con un diverso piglio, hanno cercato di ammazzare la partita, assicurandosi la vittoria. LeBron James, che concluderà la gara in tripla doppia (29 punti, 13 rimbalzi e 10 assist), e Kyrie Irving, sono partiti col piede pigiato sull'acceleratore, ed hanno permesso ai Cavs di concludere il terzo quarto con un parziale di 22-5, con il punteggio sul 73-80 per gli ospiti. Ma se nel terzo periodo è stata Cleveland a scatenarsi, nel quarto ed ultimo periodo, ci hanno pensato i Pistons a prendersi la scena. Reggie Jackson ed Andre Drummond hanno finalmente iniziato a carburare, ritrovando grande sintonia, e metttendo su un parziale di 9-0 con cui hanno aperto l'ultimo quarto quarto, riportando avanti Detroit. Vantaggio che la franchigia del Michigan non ha più mollato. Jackson, gran protagonista, ha suggellato il successo grazie ad un floater realizzato a cinquantacinque secondi dalla fine, che ha consegnato a Detroit il vantaggio sul 103-98. La partita si è poi conclusa 106-101 in favore padroni di casa.

Vincono ancora quindi i Detroit Pistons, che si stanno comportando molto bene nella rincorsa ai Playoffs. La franchigia del Michigan ha conquistato tre successi nelle ultime quattro gare. Mentre dall'altra parte, gli infortuni sembrano abbattare il morale dei giocatori dei Cleveland Cavaliers. Infatti senza Kevin Love e Kyle Korver, arriva la terza sconfitta consecutiva.

NEXT GAME - Nel prossimo impegno, i Detroit Pistons ospiteranno tra le mura amiche del Palace di Auburn Hills i New York Knicks di Carmelo Anthony. I Cleveland Cavaliers, invece, saranno ospiti all'Amway Arena, dove affronteranno gli Orlando Magic.

BOXSCORE:

DETROIT PISTONS (32-33) - PUNTI: Jackson 21, Drummond 20, Caldwell-Pope 15. ASSIST: Jackson 5, Drummond 4, Morris 3. RIMBALZI: Drummond 16, Harris 9, Johnson 5.

CLEVELAND CAVALIERS (42-21) - PUNTI: James 29, Irving 27, Frye 15. ASSIST: James 10, Thompson 4, Irving 3. RIMBALZI: James 13, Frye 9, Jefferson 7.