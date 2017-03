Nba - Tegola Spurs: problemi al cuore, Aldridge out a tempo indeterminato

Come un fulmine a ciel sereno, ecco abbattersi su San Antonio una notizia shock, che di colpo flagella l'intero ambiente Spurs: l'ex Portland Trail Blazers, LaMarcus Aldridge deve fermarsi a tempo indeterminato a causa di un'aritmia cardiaca. Nei prossimi giorni l'ala della franchigia neroargento sarà sottoposta a nuovi controlli che ne chiariranno l'attuale stato di salute e l'entità del problema, classificato dagli stessi Spurs, in un comunicato da loro emanato, fortunatamente non gravissimo.

Purtroppo, non è una novità per Aldridge, che ha già accusato di questi problemi durante la sua esperienza in Oregon. Assenza pesantissima per l'head coach degli speroni, Gregg Popovich, che dovrà rinunciare forzatamente ad una pedina fondamemtale del suo sistema di gioco, il "quattro" titolare dello starting five, il quale in 58 gare di regular season fino ad oggi disputate, ha totalizzato 17.3 punti, 7.4 rimbalzi e 2.0 assist di media a serata.

L'assenza forzata del numero 12, in un momento delicato di stagione in cui gli Spurs sono impegnati nell'avvicente testa a testa per la conquista della vetta della Western Conference, insieme ai Golden State Warriors, comporterà una riduzione delle rotazioni nel reparto "lunghi", con conseguente aumento di minutaggio per i vari David Lee, Pau Gasol e Dewayne Dedmon.