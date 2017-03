NBA - Booker allo scadere batte Dallas; Terza vittoria consecutiva per gli Hawks contro Memphis

NBA - Booker la decide allo scadere; Terza vittoria consecutiva per gli Hawks.

DALLAS MAVERICKS - PHOENIX SUNS 98-100

Tanta amarezza in casa dei Dallas Mavericks. La franchigia di Mark Cuban, ha chiuso la serie di cinque partite consecutive sul parquet amico, con una sconfitta.

Prima dei Phoenix Suns, i Mavs erano riusciti a fare bottino pieno, conquistando quattro vittorie consecutive. Nella notte è arrivato l'unico stop di questo home-standing. Per mano non tanto dei Suns, ma per mano del pupillo della squadra allenata da Earl Watson, Devin Booker.

Booker, nella notte, si è reso protagonista di una super prestazione da trentasei punti, venticinque di questi realizzati nel quarto periodo. Tra di essi rientra il buzzer beater decisivo, che ha chiuso la gara. Partita bella ed equilibrata, in quel dell'American Airlines Center, dove le squadre non si sono perse un attimo d'occhio, scambiandosi canestri su canestri.

Forse ciò che ha condannato Dallas alla sconfitta è stata la cattiva percentuale dal campo. La squadra allenata da coach Rick Carlisle, infatti ha tirato con un misero 28-74 dal campo, 37.8%, ed è stata tenuta in gioco solo da una grande precisione dai liberi (33/36). D'altra parte hanno tirato molto meglio i Suns, che hanno realizzato 38 degli 81 tiri tentati dal campo, 46,9%.

Come detto in precedenza, la gara è stata chiusa da un buzzer beater pazzesco di Devin Booker. Il talentino scuola Kentucky, ha ricevuto il pallone bollente, giocandosi l'isolamento marcato da Wesley Matthews: la difesa rocciosa di Matthews ha stoppato inizialmente la sua idea di andare a destra, ma Booker è riuscito ad ingannare il difensore, arrestandosi, virando verso sinistra e facendo partire un fadeway ad 1.4 secondi dalla fine. Fadeway che si è insaccato nel canestro, proprio nel momento in cui suonava la sirena, non permettendo alcun tentativo di risposta per i Mavs.

Tornano così alla vittoria i Suns, dopo le sconfitte contro Los Angeles Lakers e Washington Wizards, riuscendo a riprender fiato in terra texana, con questa entusiasmante vittoria. Si interrompono a quattro le vittorie conseutive dei Dallas Mavericks.

NEXT GAME - I Dallas Mavericks, proveranno subito a mettersi sul binario della vittoria, nella difficile trasferta dell'Air Canada Center, contro i Toronto Raptors. I Phoenix Suns, inizieranno un home standing di tre partite, contro i Portland Trail Blazers, dove proveranno a bissare quest'ultimo successo.

BOXSCORE:

DALLAS MAVERICKS (28-37) - PUNTI: Nowitzki 23, Barnes 23, Harris 14, Ferrell 13. ASSIST: Barea 4, Curry 3, Matthews 3. RIMBALZI: Nowitzki 11, Barnes 7, Mejri 7.

PHOENIX SUNS (22-44) - PUNTI: Booker 36, Warren 16, Bledsoe 12, Williams 10. ASSIST: Bledsoe 6, Ulis 5, Booker 2. RIMBALZI: Chriss 8, Warren 8, Jones Jr. 7.

MEMPHIS GRIZZLIES - ATLANTA HAWKS 90-107

Continua il momento nero dei Memphis Grizzlies. Nella notte è arrivata la quinta sconfitta consecutiva per la squadra allenata da David Fizdale. Stavolta ad infliggere la L ai Grizzlies ci hanno pensato gli Atlanta Hawks.

Partita a senso unico per gli Hawks, che già dal primo quarto si sono imposti, con un parziale di 33-15, che ha permesso alla franchigia della Georgia di affrontare una gara in discesa. Memphis Grizzlies che nelle ultime cinque partite, sono sembrati completamente assenti, e totalmente diversi dai ruggenti visti fino alla pausa per l'All Star Game. Segnali quindi non certo positivi per i Grizzlies in vista dei Playoffs.

Mattatore dell'incontro per gli Hawks è stato Taurean Prince, che pian piano sta trovando la sua dimensione in questa NBA, dopo un inizio più che burrascoso. Il prodotto di Baylor nella notte ha realizzato diciassette punti, partendo dalla panchina e stando ben trentuno minuti sul parquet. Prince ha tirato ottimamente, realizzando cinque dei sei tiri tentati.

Ad aiutare Prince, ci hanno pensato Dennis Schroder e Paul Millsap entrambi autori di sedici punti.

Se da una parte troviamo una squadra in totale difficoltà ed in preda ad una crisi nera da cinque sconfitte, come i Memphis Grizzlies, dall'altra parte troviamo una squadra che sta iniziando a carburare in vista dei playoffs, e, con questa terza vittoria consecutiva, sta vivendo un periodo di forma smagliante.

NEXT GAME - I Memphis Grizzlies proveranno ad uscire da questa crisi, nel prossimo impegno dove ospiteranno al FedEx Forum, i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo. Gli Atlanta Hawks proveranno a conquistare il quarto successo consecutivo, in trasferta all'AT&T Center, contro i San Antonio Spurs di Kawhi Leonard.

BOXSCORE:

MEMPHIS GRIZZLIES (36-30) - PUNTI: Green 20, Conley 16, Wright 10. ASSIST: Conley 5, Harrison 3, Parsons 3. RIMBALZI: Green 11, Gasol 6, Allen 5.

ATLANTA HAWKS (37-29) - PUNTI: Prince 17, Schroder 16, Millsap 16. ASSIST: Schroder 8, Millsap 6, Sefolosha 2. RIMBALZI: Millsap 11, Humphries 8, Schroder 7.