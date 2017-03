NBA, i Bulls si scuotono a Charlotte. Toronto facile sui Mavs

Rajon Rondo, 20 punti contro Charlotte. Fonte. Bulls.com/Getty Images

Grazie a un'ottima e inusuale prestazione balistica dall'arco (14/40) i Chicago Bulls di Fred Hoiberg tornano alla vittoria a Charlotte contro gli Hornets di Steve Clifford, mantenendo così vive le speranze di playoffs nella Eastern Conference. Soli sette punti in ventidue minuti (2/7 al tiro) per l'ex di serata Marco Belinelli. Postseason a cui parteciperanno i Toronto Raptors di Dwane Casey, che nella notte hanno superato i Dallas Mavericks di Rick Carlisle all'Air Canada Centre.

Charlotte Hornets - Chicago Bulls 109-115

Assente Nicolas Batum, c'è Jeremy Lamb in quintetto per coach Clifford, mentre dall'altra parte Hoiberg mischia le carte rilanciando Rajon Rondo in cabina di regia. E sono proprio le due novità dei rispettivi starting five ad infiammare il primo quarto allo Spectrum Center: Lamb segna con continuità, Rondo risponde con tre triple consecutive, che aprono il fuoco di fila dei Bulls, precisissimi dall'arco. Chicago va infatti a bersaglio dall'arco con Butler e soprattutto con le riserve Denzel Valentine e Nikola Mirotic, costruendosi un vantaggio di 24-36 alla prima pausa. La gragnuola di triple degli ospiti prosegue anche nel periodo successivo, quando un Mirotic on fire diventa una delle prime opzioni offensive di Hoiberg, dopo Wade e Butler, attivissimi nel primo tempo. La reazione di Charlotte sta tutta nell'energia di Michael Kidd-Gilchrist e nell'agonismo di Kemba Walker, autore di otto punti consecutivi prima dell'intervallo lungo (48-58). Alla ripresa delle operazioni Charlotte aggredisce i Bulls, approfittando di un calo delle percentuali avversarie, per issarsi sino alla parità a quota 69, firmata da Kaminsky dopo una serie di canestri di Walker e Marvin Williams. Chicago sembra poter crollare da un momento all'altro, ma viene tenuta a galla da Rondo e Dwyane Wade. A cavallo tra terzo e quarto quarto, è ancora la panchina di Hoiberg a fare la differenza: Mirotic è infallibile dall'arco, Felicio e Valentine contribuiscono all'allungo (solo Payne è fuori partita), e gli Hornets si ritrovano a rincorrere: non basta a Clifford un gran finale di Lamb e Cody Zeller, perchè Bobby Portis e Jimmy Butler mettono in cassaforte una vittoria fondamentale per le ambizioni playoff degli ospiti.

Charlotte Hornets (29-38). Punti: Lamb 26, Kidd-Gilchrist 22, Walker 21, Williams 13, Zeller 11. Rimbalzi: Williams 18. Assist: Walker 10.

Chicago Bulls (32-35). Punti: Mirotic 24, Butler e Wade 23, Rondo 20, Valentine 11. Rimbalzi: Mirotic 11. Assist: Butler 11.

Toronto Raptors - Dallas Mavericks 100-78

Ancora orfano di Lowry, Dwane Casey conferma Norman Powell in quintetto al posto di Demarre Carroll contro i Mavs, mentre Rick Carlisle schiera il doppio playmaker Ferrell-Curry. Gli ospiti partono bene, trascinati da un meraviglioso Dirk Nowitzki, cui si aggiunge un Barnes a tutto campo. I Raptors sfruttano però il missmatch favorevole sotto canestro con Jonas Valanciunas, il lituano padrone sotto le plance, e rimangono a contatto anche grazie ai punti in uscita dalla panchina dei vari Wright, Poeltl e Tucker. Dall'altra parte replicano Harris, Barea, Finney-Smith e Dwight Powell, e la sfida si mantiene in equilibrio fino all'intervallo lungo, nonostante Casey ottenga segnali positivi da Norman Powell e Cory Joseph. Dallas tiene botta anche a inizio ripresa, con il solito Harrison Barnes e con una tripla nel deserto di Seth Curry. Sono però gli ultimi colpi dei texani, che subiscono un parziale terrificante in chiusura di terzo quarto: il loro attacco batte in testa e la difesa non riesce ad arginare uno scatenato DeMar DeRozan, a bersaglio anche dall'arco e con una gran schiacciata. Il resto per Toronto lo fanno ancora i panchinari: da Patterson a VanVleet, passando per Delon Wright, in un quarto periodo che diventa improvvisamente puro garbage time. Inutile per Dallas la voglia di non mollare di Powell, mentre per i Raptors c'è spazio anche per Nogueira e Siakam.

Toronto Raptors (39-28). Punti: DeRozan 25, Powell 19, Valanciunas 14, Patterson e Wright 11. Rimbalzi: Valanciunas 12. Assist: Joseph 4.

Dallas Mavericks (28-38). Punti: Barnes 18, Nowitzki 17, Powell 10. Rimbalzi: Powell 10. Assist: Barea 7.