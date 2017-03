NBA - Vince Carter è perfetto ed i Grizzlies tornano alla vittoria

Sembrava crisi nera in casa Memphis Grizzlies. Dopo una serie di cinque sconfitte consecutive, coach David Fizdale era chiamato a trovare una soluzione per invertire la rotta. Nella notte il tecnico dei Grizzlies è riuscito a risolvere questo rebus e ha deciso di far partire titolare Vince Carter.

Si può dire quindi che Fizdale abbia trovato una soluzione old school, che però ha ripagato alla grande.

Infatti Vince Carter, con quaranta primavere alle spalle, è riuscito a "ringraziare" la fiducia del coach, e con una serata storica è riuscito a far tornare alla vittoria Memphis. Vinsanity è stato impiegato sul parquet per ben trenta minuti, in cui ha prodotto 24 punti, con un rotondo 8-8 dal campo, di cui 6-6 dalla linea dei tre punti - primo quarantenne nella storia della NBA a realizzare sei triple in una gara - 2-2 dalla linea del tiro libero, ed inoltre ha catturato 5 rimbalzi, smistato 2 assist e rubato tre palle.

Carter ha realizzato così il suo season-high con questi ventiquattro punti e grazie a lui anche i Grizzlies sono riusciti a tirare bene, chiudendo con un 52% dal campo ed un 14-27 dalla linea dei tre punti.

A fine gara non sono mancati i complimenti del coach per VC, Fizdale ha spiegato come non finisca mai di stupirlo il prodotto di North Carolina. Mentre invece lo stesso Carter ha spiegato quanto volesse partire titolare nonostante la sua matura età e di non essersi reso conto della grande prestazione messa sul parquet, fino a che Chandler Parsons è andato complimentarsi.

Ad accompagnare Vince Carter in questa serata storica che ha riportato Memphis alla vittoria, ci ha pensato Mike Conley con una prova da venti punti e dieci assist, a cui si sono aggiunti i quindici punti di Tony Allen ed i quattordici di Zach Randolph.

Sconfitta, di contro, per i Milwaukee Bucks. La striscia positiva di sei vittorie consecutive si è fermata in Tennessee, con la franchigia del Wisconsin che è parsa stanca sul parquet. Non sono bastati i diciotto punti di Giannis Antetokounmpo. Nonostante la battuta d'arresto, Milwaukee resta ancorata all'ottavo posto ad Est, con però Chicago Bulls e Miami Heat a mezza partita di distanza.

Successo importantissimo, soprattutto per il morale, questo dei Memphis Grizzlies, che, con una sconfitta degli Oklahoma City Thunder, potrebbero riprendersi la sesta piazza ad Ovest. Mentre invece staremo a vedere se i Milwaukee Bucks riusciranno subito a riprendersi dal tonfo del FedExx Forum.

NEXT GAME - I Memphis Grizzlies proveranno a bissare questo successo nel prossimo impegno, che li vedrà coinvolti in trasferta allo United Center, contro i Chicago Bulls. Mentre invece i Milwaukee Bucks proveranno subito a tornare alla vittoria, nella difficile trasferta dello Staples Center contro i Los Angeles Clippers.

BOXSCORE:

MEMPHIS GRIZZLIES (36-30) - PUNTI: Carter 24, Conley 20, Allen 15, Randolph 14. ASSIST: Conley 10, Gasol 7, Harrison 5. RIMBALZI: Randolph 7, Gasol 7, Green 6.

MILWAUKEE BUCKS (32-34) - PUNTI: Antetokounmpo 18, Brogdon 15, Monroe 13, Dellavedova 13. ASSIST: Brogdon 8, Antetokounmpo 4, Middleton 3. RIMBALZI: Antetokounmpo 5, Monroe 5, Henson 5.