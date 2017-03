Nba - Westbrook spegne la "Cenerentola" Brooklyn

BROOKLYN NETS - OKLAHOMA CITY THUNDER 104-122

Lo show stagionale di Russell Westbrook continua senza sosta. Si prende la scena anche al Barclays Center, dipingendo una pallacanestro che rientra solo nelle sue corde, refertando la 33^ tripla doppia stagionale (25 punti, 12 rimbalzi e 19 assist) e la numero 70 in carrera. Una prestazione come sempre a tutto campo, che spegne le velleità di vittoria dei rivali, e permette di procurarsi gli ormai consueti cori "MVP! MVP!" anche lontano da Oklahoma City.

Match in equilibrio nei primi due quarti. I principali violini offensivi dei Nets (Lin, Lopez e LeVert) riescono a rispondere colpo su colpo ai canestri degli avversari ed annullare, prima dell'intervallo lungo, il -10 accumulato nel cuore del secondo quarto: è 60-60 alla pausa. La chiave di volta del successo dei Thunder è il terzo quarto: gli uomini di coach Donovan chiudono più di una vite in difesa, e Brooklyn smarrisce la via del canestro: tira un brutto 5/17 dal campo e non riesce a trovare adeguate risposte all'attacco dei viaggianti.

Il +8 Thunder a fine 3° quarto diventa ben presto +12 (90-102), grazie alle solite spruzzate di sublime pallacanestro di Russell Westbrook, oltre ad Oladipo (21) e Kanter (17), i quali trovano i canestri decisivi che consegnano la W ad Okc. I 25 punti (e 6 rimbalzi) del pivot spagnolo Brook Lopez, ed il career-high di 24 punti di Jeremy Lin non servono ai Nets ad evitare la 21^ sconfitta nelle ultime 24 sfide, la numero 52 in stagione, davvero troppe per una squadra partita ad inizio regular season con l'obiettivo di crescere, migliorare le ultime buie annate.

BROOKLYN NETS: Punti: B. Lopez 25, Lin 24, LeVert 16; Rimbalzi: B. Lopez 6; Assist: Lin 5;

OKLAHOMA CITY THUNDER: Punti: Westbrook 25, Oladipo 21, Gibson 17, Kanter 17; Rimbalzi: Westbrook 12; Assist: Westbrook 19;