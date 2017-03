NBA - I trentatré punti di James conducono i Cavs alla vittoria; tripla doppia di Marc Gasol

James subisce fallo da Johnson. Fonte Immagine: cleveland.com

CLEVELAND CAVALIERS - UTAH JAZZ 91-83

I Cleveland Cavaliers ritrovano Kevin Love e la vittoria, ma perdono altri due giocatori per infortunio. Infatti, nell'importantissimo successo casalingo contro gli Utah Jazz, concludono la gara prematuramente Kyrie Irving e Iman Shumpert.

Nonostante ciò, LeBron James riesce a traghettare i suoi al successo, come solo lui sa fare. James, in trentotto minuti sul parquet, realizza trentatré punti, con 13-20 dal campo, cattura dieci rimbalzi e distribuisce sei assistenze. Inoltre, nella notte, riesce a sorpassare anche Tim Duncan, al tredicesimo posto, nella lista che concerne il numero di tiri realizzati nella storia della NBA.

Bene anche il rientrante Kevin Love, che, con un minutaggio ridotto, solo venti minuti per lui, mette a segno dieci punti e strappa nove rimbalzi.

Irving, che non gioca il quarto periodo per precauzione, visto il problema al ginocchio sinistro, mette a referto ventuno punti, con quattro assist e altrettanti rimbalzi.

Mentre per Shumpert problema alla spalla sinistra, ma non sembra nulla di grave.

Il migliore degli Utah Jazz è Rudy Gobert. Il centro francese è autore di una prova da venti punti e diciannove rimbalzi, e riesce anche a portare i suoi compagni sul meno tre, fino a che la solita tripla di J.R. Smith non ammazza le speranze dei Jazz. Non bene Gordon Hayward, che realizza sì quattordici punti, ma con 4-14 dal campo.

NEXT GAME - Nella prossima gara, i Cleveland Cavaliers visiteranno Los Angeles, sponda Clippers, e vedremo se la squadra allenata da Tyronn Lue riuscirà a battere Chris Paul e compagni. Mentre invece gli Utah Jazz saranno coinvolti nella trasferta dello United Center, dove affronteranno i Chicago Bulls. Trasferta difficile per la franchigia di Salt Lake City, visto che i Jazz non battono in trasferta i Bulls dal 7 gennaio del 2015.

BOXSCORE:

CLEVELAND CAVALIERS (45-22) - PUNTI: James 33, Irving 21, Smith 12, Love 10. ASSIST: James 6, Irving 4, Williams 2. RIMBALZI: James 10, Love 9, Thompson 8.

UTAH JAZZ (43-26) - PUNTI: Gobert 20, Hayward 13, Johnson 12, Ingles 12. ASSIST: Hayward 4, Ingles 4, Johnson 3. RIMBALZI: Gobert 19, Exum 5, Hayward 5.

ATLANTA HAWKS - MEMPHIS GRIZZLIES 91-103

Dopo quella terribile serie negativa da cinque sconfitte consecutive, i Memphis Grizzlies sono ora sulla retta via, nella notte la terza vittoria di fila.

La squadra di David Fizdale batte, nella trasferta della Philips Arena, gli Atlanta Hawks di Mike Budenholzer.

Protagonista assoluto del successo dei Grizzlies è Marc Gasol. Il centro spagnolo realizza una tripla doppia da diciotto punti, dieci assist e altrettanti rimbalzi. Terza tripla doppia in carriera per Gasol. Tre triple doppie sembrano un grande numero, se è l'undicesima tripla doppia nella storia della franchigia in cui giochi, a fine gara, però, Marc "ferma" le celebrazioni per l'ottima performance.

Ad elogiare la grande prova di Gasol ci pensa coach Fizdale, che elogia la sua aggressività nel giocare e realizzare sotto canestro.

Stanno tornando quindi a Memphis quelle vibrazioni positive di inizio anno. La squadra sta giocando bene, nella notte ben ventinove assist a referto. Mike Conley e Jamychal Green sono in doppia doppia, il primo con ventidue punti e dodici assist, mentre l'ex San Antonio Spurs termina con quattordici punti e dodici rimbalzi.

Tim Hardaway Jr., invece, è il migliore degli Atlanta Hawks, con diciotto punti. Mentre Dennis Schroder, Paul Millsap e Dwight Howard non vanno oltre i dieci punti. Bene ancora una volta, dalla panchina, Taurean Prince. Il prodotto di Baylor, in ventinove minuti sul parquet, infila sedici punti e cattura sei rimbalzi.

Continua così il momento di gran forma dei Memphis Grizzlies, che daranno filo da torcere a qualunque avversario anche nella post season. Secondo stop di fila per gli Atlanta Hawks, che dovranno riprendersi presto, per non perdere il quinto posto a Est.

NEXT GAME - Gli Atlanta Hawks proveranno ad evitare la terza sconfitta consecutiva in trasferta contro gli Charlotte Hornets. Mentre i Memphis Grizzlies proveranno a conquistare la quarta vittoria consecutiva tra le mura amiche del FedEx Forum, contro i San Antonio Spurs.

BOXSCORE:

ATLANTA HAWKS (37-31) - PUNTI: Hardaway Jr. 18, Bazemore 16, Prince 16, Millsap 10. ASSIST: Calderon 4, Schroder 3, Hardaway Jr. 3. RIMBALZI: Howard 11, Prince 5, Ilyasova 5.

MEMPHIS GRIZZLIES (39-30) - PUNTI: Conley 22, Gasol 18, Green 14, Allen 10. ASSIST: Conley 12, Gasol 10, Harrison 2. RIMBALZI: Green 12, Gasol 10, Allen 6.