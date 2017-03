NBA - Memphis non si ferma più, battuti anche gli Spurs; Warriors in scioltezza sui Bucks

Vince Carter prova a passare marcato da Aldridge. Fonte immagine: sanantonioexpress.com

MEMPHIS GRIZZLIES - SAN ANTONIO SPURS 104-96

La grande difesa dei Memphis Grizzlies è tornata. La squadra di coach David Fizdale, infatti, nella notte è riuscita ad ottenere la quarta vittoria consecutiva battendo anche i San Antonio Spurs.

Memphis già si è lasciata indietro la striscia di cinque sconfitte consecutive, che ha aperto il mese di marzo, e ritrovando la difesa rocciosa, si è rimessa in carreggiata. Infatti, anche nella notte, la difesa della franchigia del Tennessee, ha forzato gli Spurs a quindici palle perse e li ha forzati a tirare con meno del 44% di realizzazione, niente male contro una San Antonio che entrava in questa partita al primo posto per percentuale dalla linea dei tre punti.

A guidare i Memphis Grizzlies in attacco, ci ha pensato Mike Conley autore di diciannove punti, sei assist e sette rimbalzi, ai quali si vanno ad aggiungere, i diciotto punti con sette rimbalzi dalla panchina di Zach Randolph.

I Grizzlies sono riusciti ad ottenere questo successo grazie ad uno splendido quarto periodo. Infatti, a cinque minuti dalla fine della gara, i Grizzlies guidavano di soli tre punti, fino a che, grazie ad un Marc Gasol da sedici punti, sei assist e sette rimbalzi, hanno assemblato un parziale di 9-1, che ha indirizzato la gara in direzione Memphis.

I Grizzlies confermano di avere una grande difesa, ma anche una grande precisione dal tiro da tre punti. Infatti, anche stanotte, la squadra di Fizdale ha tirato con oltre il 42% dall'arco dei tre punti. Arriva invece la seconda sconfitta consecutiva per i San Antonio Spurs: niente di grave per la squadra di Popovich, che siamo sicuri si riprenderà al più presto.

NEXT GAME - I Memphis Grizzlies proveranno a conquistare la quinta vittoria consecutiva, al Smoothie King Center, contro i New Orleans Pelicans, dove inizieranno una serie di quattro partite consecutive in trasferta. I San Antonio Spurs, proveranno a tornare subito alla vittoria, nella partita casalinga contro i Sacramento Kings.

BOXSCORE:

MEMPHIS GRIZZLIES (40-30) - PUNTI: Conley 19, Randolph 18, Gasol 16, Green 13, Carter 10. ASSIST: Gasol 7, Conley 6, Carter 3. RIMBALZI: Randolph 7, Allen 7, Conley 7.

SAN ANTONIO SPURS (52-16) - PUNTI: Leonard 22, Aldridge 21, Simmons 14. ASSIST: Aldridge 4, Simmons 3, Parker 2. RIMBALZI: Gasol 9, Aldridge 9, Leonard 9.

GOLDEN STATE WARRIORS - MILWAUKEE BUCKS 117-92

I Golden State Warriors vincono ancora e stavolta la vittima sono i Milwaukee Bucks.

La squadra di coach Steve Kerr conquista la terza vittoria consecutiva, guidata dai ventotto punti di Steph Curry a cui si vanno ad aggiungere i ventuno punti di Klay Thompson e la gran prestazione complessiva di Draymond Green da otto punti, otto rimbalzi e dieci assist. Così i Warriors ottengono la seconda vittoria consecutiva con almeno venticinque punti di scarto.

Importantissimo per questa vittoria è stato Matt Barnes. Il sostituto di Kevin Durant, nella notte ha realizzato sette punti, nove rimbalzi e tre assist, ed è stato fondamentale nel break di 23-6 che ha indirizzato la gara in favore di Golden State. Nello stesso parziale, l'MVP regnante della lega, Steph Curry, ha realizzato una tripla da poco più avanti del centrocampo, che ha infiammato l'intera Oracle Arena.

La grande prova dei Warriors, ha permesso al suo allenatore Steve Kerr, di far riposare i titolari già dal terzo quarto.

Benissimo quindi per Golden State. Mentre Milwaukee, incappa in un'altra sconfitta, che, anche se prevedibile contro un avversario come i Warriors, ostacola comunque il cammino verso i Playoffs dei Bucks. Per la squadra di coach Jason Kidd, bene ancora una volta, la prova del rookie Malcolm Brogdon, da diciotto punti. Bene anche Greg Monroe che dalla panchina, realizza dodici punti e sette rimbalzi.

NEXT GAME - I Golden State Warriors, proveranno a conquistare la quarta vittoria consecutiva, nella difficile trasferta contro gli Oklahoma City Thunder. I Milwaukee Bucks proveranno subito a riprendersi, nel prossimo impegno, che li vedrà coinvolti al Moda Center, contro i Portland Trail Blazers.

BOXSCORE:

GOLDEN STATE WARRIORS (53-14) - PUNTI: Curry 28, Thompson 21, Iguodala 15. ASSIST: Green 10, Curry 4, Iguodala 4. RIMBALZI: Barnes 8, Green 8, Pachulia 4.

MILWAUKEE BUCKS (34-35) - PUNTI: Brogdon 18, Snell 12, Monroe 12. ASSIST: Middleton 5, Brogdon 3, Antetokounmpo 3. RIMBALZI: Monroe 7, Maker 5, Brogdon 4.