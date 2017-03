NBA - Boston cade a Philadelphia. Vincono i Sixers 99 - 105

NBA - Boston cade a Phila. Vincono i Sixers 99 - 105

Boston Celtics – Philadelphia 76ers 99 – 105

Sconfitta che pesa per i Boston Celtics di Brad Stevens, che “nell’anticipo” della domenica vengono sconfitti dai Philadelphia 76ers, arrivati alla seconda vittoria di fila.

Per i C’s, come detto, si è trattato di una sconfitta pesante in virtù delle sconfitte dei Cavaliers e dei Wizards: con una vittoria infatti, Boston avrebbe avuto la possibilità di dimezzare lo svantaggio dai campioni in carica ed allungare invece sui capitolini.

Oltre al danno però c’è anche la beffa perché Boston, dopo due quarti molto equilibrati, ha giocato un terzo parziale praticamente perfetto, dove ha persino raggiunto la doppia cifra di vantaggio. I canestri di Bradley ed Horford sono stati quelli che hanno permesso a Boston, durante il terzo periodo, di portare in vantaggio la squadra del Massachussets con relativa semplicità. Phila ha subito inerme la superiorità della seconda della classe della Eastern Conference fino ai primi minuti dell’ultimo quarto quando con la tripla di Luwawu-Cabarrot, è passata in vantaggio per la prima volta nel secondo tempo.

Messo il naso avanti, i Sixers non si sono voltati più indietro e non hanno concesso più nemmeno un punticino di vantaggio agli avversari tanto che al suono della sirena il punteggio recitava 99 – 105 in favore dei padroni di casa che con questa vittoria si sono portati ad appena una partita dai New York Knicks.

PHILADELPHIA SIXERS: Punti: Saric 23, Covington 16, Luwawu-Cabarrot 13; Rimbalzi: Covington 8; Assist: Rodriguez 7, McConnell 7;

BOSTON CELTICS: Punti: Horford 27, Crowder 15, Rozier 14; Rimbalzi: Rozier 10; Assist: Smart 8;