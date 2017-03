Nba - Toronto cancella Indiana (116-91)

Indiana sconfitta a Toronto

TORONTO RAPTORS - INDIANA PACERS 116-91

La sfida dall' intenso sapore playoff all'Air Canada Centre è appannaggio dei Toronto Raptors che dominano in lungo ed in largo la gara, chiudendola con forte anticipo, rendendo fortemente amaro lo sconfinamento canadese di Indy. Già all'intervallo lungo George e compagni hanno da recuperare un fardello consistente: 17 punti (62-45). Il vantaggio non accenna a diminuire nei secondi 24' minuti di gioco. Paul George è l'unico Pacer a cercare di dare la scossa ad un'opaca Indiana (18 punti, 8/14 dal campo), che però paga il brutto 41% al tiro di squadra, e resta sempre ben al di sopra della doppia cifra di svantaggio. DeMar DeRozan spinge i Raptors per tre quarti, da vero trascinatore (22 punti), prima di sedersi in panchina e godersi l'ultimo periodo da spettatore. La squadra di coach Casey manda tutto lo starting five in doppia cifra: Ibaka chiude con 16 punti e 5 rimbalzi, Carroll ne aggiunge 12, mentre chiudono a quota 11 Joseph e Valanciunas, con il pivot lituano che aggiunge 13 rimbalzi, tirando con il 50% totale dal campo.

Toronto si rilancia in classifica, e punta fortemente il terzo posto ad Est attualmente occupato dagli Washinghton Wizards, distante 1.5 partite. Indiana non resce a trovare in stagione un briciolo di continuità, è infatti da più di un mese che i Pacers alternano vittorie e sconfitte, senza mai entrare in striscia positiva.

TORONTO RAPTORS: Punti: DeRozan 22, Ibaka 16, Carroll 12, Poeltl 12; Rimbalzi: Valanciunas 13; Assist: Joseph 9;

INDIANA PACERS: Punti: George 18, Teague 16, Young 16; Rimbalzi: Turner 5; Assist: Teague 7;