NBA - I Mavs soffrono, ma escono vincitori dal Barclays Center; Bene anche i Pistons che sconfiggono i Suns

BROOKLYN NETS - DALLAS MAVERICKS 104-111

Dopo l'orrenda gara contro i Philadelphia 76ers, i Dallas Mavericks si riprendono battendo in trasferta, al Barclays Center, i Brooklyn Nets.

A risollevare subito l'umore in casa Mavericks, ci pensa il condottiero di tutte le battaglie dei texani, Dirk Nowitzki. Il tedesco realizza ventitre punti e riesce a portare, seppur soffrendo, la sua squadra alla vittoria. Ad accompagnare Nowitzki, ci pensa un'altra figura storica in maglia Mavs, J.J. Barea. Il portoricano si rende protagonista di una prova da venti punti, con 8-12 dal campo, e sette assist. Bene anche Harrison Barnes, che chiude con diciannove punti.

Partita che sulla carta sembra a senso unico, ma che sul parquet si rivela difficile per la squadra di coach Rick Carlisle. Infatti i Mavs, a cinque minuti dalla fine, sono avanti di sole due lunghezze, e serve l'aiuto del sopracitato Barea, che, con nove punti consecutivi, archivia la pratica Nets.

Per Brooklyn, non bastano i grandi sforzi e le ottime prestazioni di Brook Lopez, da ventisette punti e sette rimbalzi, e di Spencer Dinwiddie, da 28 punti, per evitare la cinquantaseiesima sconfitta stagionale.

Continua così la stagione pazza dei Dallas Mavericks, che, sebben lontani, possono ancora sperare di agganciare i Denver Nuggets, all'ottavo posto ad Ovest. Mentre invece per i Brooklyn Nets continua la stagione da incubo e si avvicinano le sessanta sconfitte stagionali.

NEXT GAME - I Dallas Mavericks proveranno subito a bissare questo successo nella difficilissima partita casalinga contro i Golden State Warriors di Steph Curry. I Brooklyn Nets, invece, attendono tra le mura amiche del Barclays Center i Detroit Pistons.

BOXSCORE:

DALLAS MAVERICKS (30-39) - PUNTI: Nowitzki 23, Barea 20, Barnes 19. ASSIST: Barea 7, Ferrell 5, Matthews 3. RIMBALZI: Nowitzki 9, Barnes 6, Matthews 5.

BROOKLYN NETS (13-56) - PUNTI: Lopez 27, Dinwiddie 18, Foye 11. ASSIST: Dinwiddie 7, Foye 2, Whitehead 2. RIMBALZI: Hollis-Jefferson 9, Lopez 7, Foye 6.

DETROIT PISTONS - PHOENIX SUNS 112-95

I Detroit Pistons vincono ancora. Tra le mura amiche del Palace di Auburn Hills, i padroni di casa riescono a battere i giovani Phoenix Suns.

In settimana, il coach dei Pistons, Stan Van Gundy, aveva chiesto ai suoi ragazzi di giocare con l'energia, durante questa corsa per i playoffs. Ed i Pistons ripagano la volontà del coach.

Se sulla carta i Phoenix Suns possono sembrare una squadra facile da battere, il campo rivela l'opposto, con la giovane squadra di coach Watson che dà filo da torcere alla franchigia del Michigan per tre quarti.

Infatti, a fine terzo quarto, i Pistons sono avanti di due lunghezze, nell'ultimo periodo, poi, sprigionano le energie richieste dal loro coach. Con un Andre Drummond dominante sotto le plance, che costruisce una prova da diciotto punti e diciotto rimbalzi, ed un Kentavious Caldwell-Pope, versione cecchino, che chiude la gara con ventitre punti, Detroit firma la W. 35-20 il parziale degli ultimi 12 minuti, che permette di mantenere l'ottavo posto ad Est.

Continua così la lotta playoffs dei Detroit Pistons, che sfidano a distanza i Miami Heat ed i Milwaukee Bucks, per gli ultimi due posti disponibili ad Est. Mentre continua la stagione piena di alti e bassi dei Suns.

NEXT GAME - I Detroit Pistons proveranno a non fermarsi e ad ottenere subito un altro successo, nel prossimo impegno che li vedrà coinvolti contro i Brooklyn Nets, nella trasferta del Barclays Center. Mentre i Phoenix Suns nella prossima gara sfideranno i Miami Heat, nella trasferta dell' American Airlines Arena.

BOXSCORE:

DETROIT PISTONS (34-36) - PUNTI: Caldwell-Pope 23, Drummond 18, Morris 16. ASSIST: Caldwell-Pope 8, Smith 6, Jackson 4. RIMBALZI: Drummond 18, Baynes 17, Leuer 7.

PHOENIX SUNS (22-48) - PUNTI: Ulis 17, Chriss 16, Warren 15. ASSIST: Ulis 11, Williams 2. RIMBALZI: Williams 12, Len 7, Chriss 7.