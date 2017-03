NBA - Vittoria casalinga per i Clippers sui Knicks; Orlando supera Philadelphia dopo un overtime

Google Plus

Blake Griffin contro Carmelo Anthony. Fonte Immagine: sunherald.com

LOS ANGELES CLIPPERS - NEW YORK KNICKS 114-105

I Los Angeles Clippers stanno provando ad alzare il livello in questa fase finale di regular season, per conquistare la quarta piazza ad Ovest ed avere un cammino nei playoffs più favorevole.

Una dimostrazione l'abbiamo avuta nella notte, dove i Clippers, guidati dai trenta punti di Blake Griffin, sono riusciti a battere i New York Knicks. Infatti Los Angeles, con un terzo periodo esplosivo, che ha fruttato un parziale di 34-19 e ha portato a venticinque punti di vantaggio, ha chiuso anticipatamente la pratica Knicks. Coach Doc Rivers è riuscito anche a far riposare i suoi titolari, facendo giocare le seconde linee nell'ultimo periodo.

Con questa vittoria, i Clippers sono a meno di una partita di distacco dagli Utah Jazz, che attualmente occupano il quarto posto nella Western Conference. Con undici partite ancora da giocare, i giocatori di coach Rivers possono puntare al sorpasso.

Oltre ai trenta punti di Griffin, ci sono stati i tredici punti con altrettanti assist di Chris Paul ed i quattordici punti con dieci rimbalzi di DeAndre Jordan.

Per i Knicks non sono serviti i diciotto punti di Derrick Rose e Kristaps Porzingis, ed i sedici punti di Carmelo Anthony, per evitare l'ennesima sconfitta.

Continua così l'ottima stagione dei Los Angeles Clippers, che dal rientro di Chris Paul, sono tornati al vertice. Altra sconfitta per i New York Knicks, che non vedono l'ora che finisca questa stagione.

NEXT GAME - I Los Angeles Clippers proveranno a conquistare la terza vittoria consecutiva nel prossimo impegno, che li vedrà coinvolti nel derby contro i Los Angeles Lakers. Mentre i New York Knicks proveranno a tornare alla vittoria contro gli Utah Jazz, nella trasferta di Salt Lake City.

BOXSCORE:

LOS ANGELES CLIPPERS (42-29) - PUNTI: Griffin 30, Rivers 17, Crawford 14. ASSIST: Paul 13, Redick 3, Griffin 2. RIMBALZI: Jordan 10, Griffin 6, Paul 5.

NEW YORK KNICKS (27-43) - PUNTI: Rose 18, Porzingis 18, Anthony 16. ASSIST: Rose 5, Randle 3, Holiday 3. RIMBALZI: Porzingis 11, Hernangomez 9, Rose 4.

ORLANDO MAGIC - PHILADELPHIA 76ERS 112-109

Gli Orlando Magic soffrono, ma riescono a trovare la seconda vittoria consecutiva, stavolta battendo i Philadelphia 76ers, con una grande rimonta.

Infatti, a fine primo tempo, la squadra di coach Frank Vogel era sotto di diciassette punti, ma negli spogliatoi l'ex allenatore degli Indiana Pacers ha motivato i suoi giocatori, scrivendo sulla lavagna la parola Energia. Così i Magic sono tornati sul parquet più combattivi e sono riusciti a recuperare i diciassette punti di svantaggio e a forzare un overtime, da cui i Magic sono riusciti ad uscire vincitori della gara.

Così la franchigia della Florida conquista, per la prima volta da dicembre, due vittorie consecutive. Vittoria che è maturata grazie al grande apporto fisico di giocatori come Elfrid Payton, Terrence Ross, Evan Fournier e Bismack Biyombo. Ma a guidare Orlando per quanto riguarda i punti, è stato Nikola Vucevic, che ha chiuso con ventisei punti e tredici rimbalzi.

Mentre c'è tanta amarezza in casa 76ers per aver buttato al vento una vittoria. Non bastano le grandi prestazione offensive di Richaun Holmes e Robert Covington, con il prodotto da Bowling Green che ha chiuso con ventiquattro punti e quattordici rimbalzi, mentre il secondo con ventiquattro punti e tredici rimbalzi.

NEXT GAME - Gli Orlando Magic proveranno a conquistare la terza vittoria consecutiva contro gli Charlotte Hornets. Mentre i Philadelphia 76ers proveranno a tornare alla vittoria nella prossima gara contro gli Oklahoma City Thunder di Russel Westbrook.

BOXSCORE:

ORLANDO MAGIC (26-45) - PUNTI: Vucevic 26, Fournier 19, Gordon 17. ASSIST: Payton 4, Gordon 4, Fournier 3. RIMBALZI: Payton 13, Vucevic 13, Biyombo 6.

PHILADELPHIA 76ers (26-44) - PUNTI: Holmes 24, Covington 24, Saric 18. ASSIST: McConnell 11, Rodriguez 4, Holmes 4. RIMBALZI: Holmes 14, Covington 13, Anderson 7.