NBA - Cousins è stellare e i Pelicans battono i Grizzlies; vita facile per Golden State contro i Dallas Mavericks

Google Plus

DeMarcus Cousins esulta. Fonte Immagine: yahoo-sport

NEW ORLEANS PELICANS - MEMPHIS GRIZZLIES 95-82

Finalmente DeMarcus Cousins. Forse è questa la frase che hanno esclamato a fine gara tutti i tifosi dei New Orleans Pelicans, dopo che il centro, con una prova da quarantuno punti e diciassette rimbalzi, ha portato la sua squadra alla vittoria contro i Memphis Grizzlies, che venivano da quattro W consecutive.

Nella notte si è visto il vero DeMarcus Cousins, perchè il prodotto di Kentucky è stato perfetto, stranamente, anche a livello mentale. La dimostrazione si è avuta quando, dopo un fallo cattivo nel quarto periodo, che l'ha fatto ruzzolare per terra, senza la sua fascetta, Cousins si è rialzato e, senza scomporsi, è andato a tirare i suoi due tiri liberi. Ed ancora, Cousins ha dimostrato i suoi progressi dal punto di vista caratteriale quando l'arbitro, a due minuti dalla fine, gli ha fischiato il quinto fallo, ed il centro, pur non essendo d'accordo con la chiamata, non ha protestato ed ha evitato l'ennesimo tecnico stagionale.

Prova totale quindi di Cousins, che stavolta si è dimostrato il campione che è, mettendo in campo tutto il suo talento, ed escludendo dalla prestazione sul parquet il suo carattere sempre sopra le righe.

Dei suoi quarantuno punti, DMC, ne ha messi quindici da dietro la linea dei tre punti, realizzando cinque triple e pareggiando il massimo in carriera di triple realizzate in una gara. Poi, è riuscito a stoppare tre tiri ed ha deliziato ancora una volta la platea, con un alley-oop per il compagno di reparto, Anthony Davis.

Lo stesso Davis ha messo su una buonissima prova da diciannove punti e tredici rimbalzi.

I Memphis Grizzlies sono tornati a tirare male, primo stop dopo quattro vittorie consecutive. A poco sono serviti i sedici punti di Mike Conley ed i dodici punti di Jamychal Green e Troy Daniels, che non hanno permesso a Memphis di evitare la sconfitta.

Continua, invece, il buon momento dei New Orleans Pelicans che hanno conquistato la quinta vittoria nelle ultime sei gare giocate.

NEXT GAME - I New Orleans Pelicans, nel prossimo impegno, visiteranno il Toyota Center di Houston, dove affronteranno i Rockets di James Harden. Mentre i Memphis Grizzlies proveranno a tornare subito alla vittoria nella prossima gara, che li vedrà coinvolti in trasferta al AT&T Center, dove affronteranno i padroni di casa dei San Antonio Spurs.

BOXSCORE:

NEW ORLEANS PELICANS (30-41) - PUNTI: Cousins 41, Davis 19, Holiday 11. ASSIST: Holiday 6, Frazier 5, Hill 2. RIMBALZI: Cousins 17, Davis 13, Ajinca 9.

MEMPHIS GRIZZLIES (40-31) - PUNTI: Conley 16, Green 12, Daniels 12. ASSIST: Carter 4, Gasol 4, Conley 3. RIMBALZI: Randolph 10, Gasol 8, Conley 6.

DALLAS MAVERICKS - GOLDEN STATE WARRIORS 87- 112

Ai Dallas Mavericks serviva disperatamente una vittoria, per avvicinarsi ancora di più ai Denver Nuggets ottavi ad Ovest. Sul tragitto dei texani, però, i Golden State Warriors degli Splash Brothers.

La squadra di coach Rick Carlisle è riuscita a contenere i Warriors, e persino a prevalere, solo nel primo quarto, finito 30-28, per i texani. Ma dal secondo quarto in poi si è vista la differenza di spessore tra i giocatori delle due franchigie, con un super Steph Curry che, oltre a vincere la sfida personale con il fratello, ha portato anche i Warriors alla ventottesima vittoria in trasferta.

Ad aiutare Curry, come sempre ci ha pensato Klay Thompson, che nella notte è stato autore di ventitre punti, con cinque triple, ed è stato anche lui protagonista di questi Warriors, unica squadra che nelle ultime tre stagioni ha ottenuto ventotto o più vittorie in trasferta.

Per i Warriors, bene ancora una volta dalla panchina Ian Clark che ha realizzato diciotto punti, con un ottimo 8-16 dal campo.

Quinto successo di fila, così, per i Golden State Warriors, che stanno dimostrando al mondo che possono vincere anche senza Kevin Durant. Mentre per i Dallas Mavericks si allontanano i playoffs, servirà un miracolo alla franchigia di Rick Carlisle per approdare alla post season.

NEXT GAME - I Golden State Warriors proveranno a conquistare la sesta vittoria consecutiva nella gara casalinga contro i Sacramento Kings. Mentre i Dallas Mavericks proveranno subito a tornare alla vittoria tra le mura amiche dell'American Airlines Center, dove sfideranno i Los Angeles Clippers di Chris Paul.

BOXSCORE:

DALLAS MAVERICKS (30-40) - PUNTI: Nowitzki 16, Noel 14, Ferrell 12. ASSIST: Ferrell 4, Matthews 4, Curry 4. RIMBALZI: Nowitzki 9, Noel 7, Barnes 4.

GOLDEN STATE WARRIORS (57-14) - PUNTI: Thompson 23, Clark 18, Curry 17. ASSIST: Curry 9, Green 8, Barnes 5. RIMBALZI: Green 7, Pachulia 6, West 5.