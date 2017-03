Nba - Boston respinge Paul George; Okc sul velluto contro Phila

BOSTON CELTICS - INDIANA PACERS 109-100

Boston vince due volte la sfida contro i Pacers. Nel corso della prima parte di gara, i "Verdi" del Massachussets si spingono fino alla doppia cifra di vantaggio, fino al +17 ad inizio del quarto quarto, ed appaiono in totale contrllo della gara, fino a quando però Indiana, guidata da un Paul George particolarmente ispirato, in versione Mvp (37 punti) e da un ritrovato Jeff Teague (25 punti e 6 assist con 10/15 dal campo) si rifanno sotto realizzando un parziale di 13-2, mettendo in grossa paura i padroni di casa. La grande squadra esce fuori nel momento del bisogno, i Celtics mandano in doppia cifra cinque giocatori, e spinta dai 25 punti di Isaiah Thomas, riescono a respingere la squadra allenata da coach Nate McMillan che alla sirena finale sono costretti a fare i conti con una sanguinosa sconfitta, che lascia in eredità la settima posizione nella Eastern Conference. Il team di Brad Stevens approfitta alla grande dello scivolone di Cleveland a Denver, e si porta ad una sola partita di distanza dai campioni in carica Nba.

BOSTON CELTICS: Punti: Thomas 25, Bradley 18, Crowder 15, Horford 15; Rimbalzi: Bradley 8, Horford 8, Olynyk 8; Assist: Horford 8;

INDIANA PACERS: Punti: George 37, Teague 25, Young 8, Allen 8; Rimbalzi: Allen 14, Teague 6;

OKLAHOMA CITY THUNDER - PHILADELPHIA 76ERS 122-97

La 35^ tripla doppia stagionale di Russell Westbrook ha un sapore ancora più dolce. Si inventa una prestazione al tiro senza alcun errore, ed i suoi 18 punti, 11 rimbalzi e 14 assist arrivano al termine di una prestazione senza alcuna sbavatura, in cui Big Russ manda a bersaglio tutti e 6 i tiri presi, ed i 6 tentativi dalla linea della carità. Mai nessuno nella storia dell'Nba era riuscito a fare ciò. L'unico neo, le 5 palle perse, che però non scalfiscono di una virgola la serata, storica, dello "zero" dei Thunder. Philadelphia alza bandiera bianca ben presto, dovendo subire la maggior forza dei Thunder sotto i tabelloni, con Enes Kanter in versione "supersayan" che realizza una doppia doppia da 24 punti ed 11 rimbalzi, risultando il protagonista principale del 54 a 25 con cui Okc vince la sfida nel pitturato. Anche in contropiede i Thunder non perdonano: le veloci transizioni di Westbrook ed Oladipo contribuiscono alla realizzazione di 22 punti in contropiede, ed i Thunder salutano con largo anticipo la compagnia di Philly, a cui non bastano i 20 punti di Stauskas ed i 13 di Long.

OKLAHOMA CITY THUNDER: Punti: Kanter 24, Westbrook 18, Oladipo 18; Rimbalzi: Westbrook 11, Kanter 11; Assist: Westbrook 14;

PHILADELPHIA 76ERS: Punti: Stauskas 20, Long 13, Covington 12, Saric 12; Rimbalzi: Long 6; Assist: Rodriguez 4, McConnell 4;