NBA - Denver sorprende ancora e batte i Cavaliers; Antetokounmpo domina nella facile vittoria dei Bucks sui Kings

Chandler in palleggio contro James. Fonte Immagine: taiwannews.com.tw

DENVER NUGGETS - CLEVELAND CAVALIERS 126-113

Dopo due sconfitte consecutive, entrambe contro gli Houston Rockets, serviva una scossa in casa Denver Nuggets, per continuare una stagione fin qui sopra le righe.

La scossa è arrivata proprio nella notte, dove i Nuggets sono riusciti a battere, contro ogni pronostico, i Cleveland Cavaliers di LeBron James, allontanando ancora una volta tutte le inseguitrici pronte a strappare l'ottavo posto nella Western Conference.

Vittoria dei Nuggets che è maturata nel pitturato, Denver è riuscita a prevalere 70-30 sui Cavaliers, che non sono stati in grado di contenere la forte presenza dei Nuggets sotto le plance.

Denver è stata bravissima anche nel distribuire il pallone. Infatti, la squadra di Mike Malone ha concluso la gara con trentacinque assist e sole sei palle perse. Per i Nuggets è arrivato anche un grande apporto dai giocatori che partivano dalla panchina, che hanno prodotto ben cinquantasei punti, cinquantadue dei quali sono arrivati da Will Barton, che ha chiuso con venti punti, Kenneth Faried, autore di diciassette punti, e Jamal Murray che nella notte ha realizzato quindici punti.

D'altra parte abbiamo trovato una Cleveland troppo perforabile in difesa, campanello d'allarme in vista dei playoffs. James a fine gara non è apparso contento del carattere mostrato dalla squadra sul parquet. Servirà quindi una scossa alla squadra di Tyronn Lue in vista della post-season.

Continua invece la magica stagione dei Denver Nuggets, con un gruppo giovane e talentuoso che ha tanta voglia di scoprire la post season.

NEXT GAME - I Denver Nuggets proveranno a bissare questa successo nella difficile trasferta di Indianapolis, dove affronteranno gli Indiana Pacers di Paul George. Mentre i Cleveland Cavaliers proveranno subito a tornare alla vittoria in trasferta, contro una delle squadre più in forma del momento, gli Charlotte Hornets.

BOXSCORE:

DENVER NUGGETS (34-37) - PUNTI: Harris 21, Barton 20, Chandler 18. ASSIST: Nelson 9, Jokic 7, Harris 4. RIMBALZI: Jokic 10, Faried 9, Plumlee 7.

CLEVELAND CAVALIERS (46-24) - PUNTI: Irving 33, Deron Williams 19, James 18. ASSIST: James 5, Irving 3, Smith 3. RIMBALZI: Love 7, James 6, Frye 5.

SACRAMENTO KINGS - MILWAUKEE BUCKS 98-116

A Sacramento sarà pure arrivato il nuovo Steph Curry, a detta di Vlade Divac, ma questi nuovi Kings fanno non poca fatica, ancora prima di vincere, a giocare.

Nelle ultime tredici partite, i Kings hanno collezionato dodici sconfitte. A farne le spese è stato soprattutto Dave Joerger, che, quando aveva DeMarcus Cousins, era riuscito a stare vicino ai Nuggets e quindi a un piazzamento utile per l'accesso ai playoffs. Ma adesso l'unica speranza è quella di veder finire questa stagione il prima possibile.

I Sacramento Kings sono usciti sconfitti dallo scontro contro i Milwaukee Bucks ed ancora una volta con uno scarto non inferiore alla doppia cifra.

Protagonista assoluto dell'incontro è stato the Greek Freak, Giannis Antetokounmpo. Il greco è stato autore di una prestazione da trentadue punti e tredici rimbalzi, ventidue punti e nove rimbalzi in un favoloso primo tempo, condito anche da cinque assist.

I Bucks quindi chiudono la serie di sei partite in trasferta con due vittorie e adesso occupano il sesto posto ad Est, nonostante i vari infortuni che hanno afflitto la squadra, sono assolutamente in corsa. Continua invece il momento nero dei Sacramento Kings che, da quando hanno ceduto DeMarcus Cousins, hanno un record di tre vittorie e undici sconfitte.

NEXT GAME - I Milwaukee Bucks proveranno a conquistare la terza vittoria consecutiva nel ritorno sul parquet di casa contro gli Atlanta Hawks. Mentre i Sacramento Kings proveranno a tornare al successo nella difficile trasferta dell'Oracle Arena, contro i Golden State Warriors.

BOXSCORE:

SACRAMENTO KINGS (27-44) - PUNTI: Hield 21, Evans 18, Temple 12. ASSIST: Collison 7, Temple 3, Evans 2. RIMBALZI: Labisierre 8, Cauley-Stein 7, Papagiannis 7.

MILWAUKEE BUCKS (36-35) - PUNTI: Antetokounmpo 32, Monroe 15, Middleton 13. ASSIST: Antetokounmpo 6, Brogdon 4, Terry 4. RIMBALZI: Antetokounmpo 13, Monroe 5, Terry 4.