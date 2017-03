NFL - Tutti i movimenti della Free Agency, aspettando il Draft

Antonio Brown estende il suo rapporto con gli Steelers per altri cinque anni

JACKSONVILLE JAGUARS - Partiamo dai migliori di questa free agency NFL, i Jacksonville Jaguars. L'anno scorso si è respirata grande amarezza in Florida, per il 3-13 finale nonostante le acquisizioni al draft 2016 di Jalen Ramsey, talentuoso cornerback, Myles Jack, linebacker, e Yannick Ngakoue, defensive end. Così la dirigenza ha deciso di spendere tanto in questa free agency, nonostante le scelte elevate al draft 2017. Così i Jaguars hanno firmato Barry Church, ex safety dei Dallas Cowboys, reduce dalla sua migliore stagione in NFL. Infatti Church in dodici partite ha totalizzato 85 tackles, 61 dei quali non assistiti, ha forzato un fumble ed ha realizzato due intercetti. Oltre Church, Jacksonville ha firmato il defensive end Calais Campbell, veterano alla nona stagione in NFL, ex Arizona Cardinals che nella stagione 2016 ha totalizzato 53 tackle e forzato due fumble. I Jags hanno completato il loro reparto difensivo affiancando al giocane Ramsey A.J. Bouye, cornerback che nella scorsa stagione ha militato tra le file degli Houston Texans. Dopo tutte queste acquisizioni in difesa, di sicuro al Draft Jacksonville punterà su giocatori offensivi, e soprattutto punterà a draftare un quarterback che sostituirà Blake Bortles, reduce da una stagione terribile. Il Nome che gira in Florida è quello di Mitch Trubisky, prodotto di North Carolina.

Barry Church, Safety firma con i Jacksonville Jaguars. Fonte immagine: bleacherreport.com

DETROIT LIONS - I Detroit Lions, a differenza dei Jacksonville Jaguars, non hanno acquisito molti giocatori. Infatti è stata solo una la firma, ma molto mirata e utile alla causa. Infatti Detroit ha firmato un giocatore della linea offensiva, Rick Wagner, right tackle ex Baltimore Ravens, che andrà a sostituire Riley Reiff finito ai Minnesota Vikings, e andrà a migliorare la linea offensiva che la scorsa stagione non è stata impeccabile. Infatti Matthew Stafford, nella stagione 2016 ha subito ben 126 sack.

NEW ENGLAND PATRIOTS - Nonostante la super vittoria al Super Bowl LI, la squadra di Bill Belichick ha continuato a rinforzarsi, firmando giocatori degni di nota. Infatti la franchigia del Massachuset, ha migliorato il reparto offensivo firmando Brandin Cooks, velocissimo Wide Receiver ex target di Drew Brees ai New Orleans Saints, ed inoltre con Martellus Bennett che si è accasato ai Green Bay Packers, New England ha pensato di sotituire il Tight End con Dwyane Allen, ex TE degli Indianapolis Colts. In difesa New England è riuscita a fare il vero colpo, firmando Stephon Gillmore, ex Buffalo Bills, uno dei migliori cornerback della scorsa stagione, che ha concluso con cinque intercetti: andrà a sostituire Malcom Butler. I Patriots hanno concluso la free agency, con le firme di Koney Ealy, defensive end ex Carolina Panthers e rifirmando il linebacker Dont'a Hightower.

BALTIMORE RAVENS - Buona anche la free agency dei Baltimore Ravens, i quali hanno rifirmato il nose tackle Brandon Williams. Oltre ad aver rinnovato Williams, i Ravens hanno aggiunto al loro roster la miglior safety disponibile sul mercato, Tony Jefferson, ed hanno aggiunto al loro reparto running back l'ex San Diego Chargers, Danny Woodhead, che può diventare il playmaker di cui ha bisogno Baltimore. Inoltre i Ravens sono riusciti a strappare dalla corte dei Cowboys il cornerback veterano Brandon Carr.

MIAMI DOLPHINS - Il colpo più importante dei Miami Dolphins in questa sessione di free agency, è stato probabilmente firmare Lawrence Timmons, linebacker veterano ex Pittsburgh Steelers. Oltre a Timmons i Dolphins hanno acquistato anche le prestazioni William Hayes, defensive end che ha trascorso la passata stagione ai Los Angeles Rams. Inoltre la dirigenza di Miami, dopo la stagione da 10 vittorie, è stata intelligente a rifirmare il wide receiver Kenny Stills, il defensive end Andre Branch, e l'ottima safety Reshad Jones.

TAMPA BAY BUCCANEERS - Il vero e proprio botto di mercato in questa free agency l'hanno fatto i Tampa Bay Buccaneers, che hanno aggiunto un altro target nelle mani di Jameis Winston. Infatti oltre a Mike Evans, la prossima stagione Winston avra a disposizione DeSean Jackson, velocissimo Wide Receiver che ha passato la scorsa stagione con la casacca dei Washington Redskins. Oltre a Jackson, Tampa Bay a rafforzato la sua difesa, rinnovando il contratto del defensive end, William Gholston e firmando il difensive end Chris Baker, anch'egli ex Redskins.

La presentazione di Jackson e Baker. Fonte immagine : tampabaytimes.com

ARIZONA CARDINALS - Forse la mossa più importante del mercato dei Cardinals è stato firmare il quarantaduenne kicker Phil Dawson, visto che la scorsa stagione il kicker dei Cardinals, Chandler Catanzaro, ha contribuito a tre sconfitte di Arizona, sbagliando field goal decisivi. L'altra mossa dei Cardinals è stata quella di rifirmare il pass rusher Jones.

CAROLINA PANTHERS - L'unica mossa di mercato degna di nota dei Carolina Panthers è stata riportare a casa Julius Peppers. Il veterano defensive end, nonostante i trentasette anni, è pronto a dare ancora il suo contributo, migliorando la difesa dei Panthers.

DENVER BRONCOS - La mossa più significativa nel mercato dei Denver Broncos è stata quella di acquisire Ronald Leary, guard, che ha passato la stagione 2016 con i Dallas Cowboys. Oltre a Leary, Denver ha firmato Manelik Watson, offensive tackle, ed il difensive end Kasim Edebali, che andrà a rinforzare la difesa della franchigia del Colorado.

LOS ANGELES CHARGERS - I neonati Los Angeles Chargers sono riusciti ad ottenere le prestazioni dell'offensive tackle Russell Okung, che rafforzerà la O-line dei Chargers e darà più protezione a Philip Rivers. Inoltre, LA ha rifirmato il lineman Melvin Ingram, Jahleel Addae (safety), Mike Windt (long snapper per lo special team), Kellen Clemens (come quarterback) di riserva, e Damien Square (defensive tackle).

MINNESOTA VIKINGS - Per i Minnesota Vikings l'unica mossa è stata prendere l'offensive lineman dai Detroit Lions, Riley Reiff; inoltre la dirigenza di Minnesota ha lasciato partire il wide receiver Cordarrelle Patterson, che si è accasato agli Oakland Raiders.

NEW ORLEANS SAINTS - Il colpo più significativo in casa Saints è stato Larry Warford, guard, ex Detroit Lions. E' arrivato poi dai Carolina Panthers il linebacker A.J. Klein. Inoltre New Orleans ha rifirmato il defensive tackle Nick Fairley.

OAKLAND RAIDERS - Gli Oakland Raiders sono riusciti a portare nella Black Hole Cordarrelle Patterson, wide receiver e return specialist, che ha passato la scorsa stagione ai Vikings e che va a completare il quartetto di WR, composto da Amari Cooper, Michael Crabtree e Seth Roberts. I Raiders non sono però riusciti a trattenere alla loro corte Menelik Watson, quindi Oakland è costretta a trovare un sostituto per rafforzare la O-Line. Infine è approdato ai Raiders il nuovo tight end per Derek Carr, Jared Cook, talentuossissimo ricevitore che ha passato la scorsa stagione in Wisconsin, alla corte dei Green Bay Packers.

Cordarrelle Patterson neo acquisto dei Raiders. Fonte Immagine: :

TENNESSEE TITANS - Si muovono bene sul mercato anche i Titans, che sono riusciti a strappare dalla corte dei New England Patriots Logan Ryan, cornerback super versatile che nella scorsa stagione è riuscito a intercettare due passaggi ed a forzare un fumble. Oltre a Ryan, Tennessee è riuscita a prendere dai Jacksonville Jaguars Jonathan Cyprien, safety che servirà da chioccia per il giovane Kevin Byard. Poi Tennesse ha aggiunto al suo roster il defensive lineman Sylvester Williams dai Denver Broncos. I Titans hanno poi rifirmato Nate Palmer e Phillip Supernaw, ed hanno rafforzato lo special team accaparrandosi Brynden Trawick, Daren Bates e Eric Weems.

ATLANTA FALCONS - I Falcons, dopo la clamorosa sconfitta nel Super Bowl LI, hanno pensato ben di rafforzare la linea difensiva, acquisendo dai Dallas Cowboys Jack Crawford, ma soprattutto firmando dai Kansas City Chiefs, D'ontari Poe, defensive tackle. Infine i Falcons hanno firmato il return specialist Andre Roberts, dai Detroit Lions. I Falcons hanno poi concluso ri-firmando il quarterback di riserva Matt Schaub, il tight end Levine Toilolo, la sefety Kemal Ishmael ed il linebacker LaRoy Reynolds.

Il passaggio touchdown realizzato da Poe nella partita contro i Denver Broncos

BUFFALO BILLS - Dopo aver tagliato entrambe le safety che avevano a roster, Aaron Williams e Corey Graham, i Bills hanno subito trovato i sostituti in Micah Hyde dai Green Bay Packers e Jordan Poyer dai Cleveland Browns. Inoltre i Bills si sono liberati del kicker Dan Carpenter, sostituendolo con Steven Hauschka dei Seattle Seahawks. Infine Buffalo ha scambiato i fullback con i Falcons, ad Atlanta è andato Jerome Felton, mentre ai Bills si è accasato Patrick DiMarco.

LOS ANGELES RAMS - I Los Angles Rams hanno fatto una gran mossa di mercato, quando hanno aggiunto alla loro Offensive Line un veterano come Andrew Withworth, trentacinquenne che darà più protezione al giovane quarterback Jared Goff. Inoltre i Rams hanno portato un secondo running back in città come sostituto di Todd Gurley, Lance Dunbar, ex Dallas Cowboys. Los Angeles ha poi aggiunto qualità nella posizione di cornerback, acquisendo Kayvon Webster. Infine i Rams hanno rifirmato il wide receiver Tavon Austin e il kicker Greg Zuerlin.

NEW YORK GIANTS - I Giants nella free agency hanno pensato a portare un altro target per Eli Manning. Infatti dalla prossima stagione, oltre ad Odell Beckham Jr., Manning potrà contare su Brandon Marshall, che passa dai Jets ai Giants. Inoltre NY ha acquistato l'ex Tight end dei Minnesota Vikings, Rhett Ellison, ed ha rifirmato la guard John Jerry.

PHILADELPHIA EAGLES - Se c'era un reparto che dovevano migliorare i Philadelphia Eagles, era quello difensivo. Ma, nonostante la perdita di Nolan Carroll, accasatosi ai rivali dei Dallas Cowboys, gli Eagles non hanno minimamente pensato a rinforzare la difesa. In attacco hanno invece portato al talentuoso quarterback Carson Wentz un target di tutto rispetto, Alshon Jeffery, wide receiver che apparteneva ai Chicago Bears. Non solo Jeffery, visto che gli Eagles hanno acquisito anche il wide receiver ex San Francisco 49ers, Torrey Smith. Gli Eagles hanno poi rifirmato Stefen Wisniewski per la O-Line ed hanno firmato l'ex guard dei Tennessee Titans Chance Warmack. Inoltre gli Eagles hanno riportato in città Nick Foles come backup di Wents e Chase Daniel come terzo quarterback. Ottimo mercato per Phila, ma dove ce n'era meno bisogno: vedremo se al draft punteranno su giocatori difensivi.

SAN FRANCISCO 49ERS - Con la perdita di Torrey Smith, i 49ers hanno subito riparato, portando in città Pierre Garçon, veterano wide receiver che sarà uno dei ricevitori principali del prossimo quarterback dei 49ers, che probabilmente verrà dal draft dopo il taglio di Colin Kaepernick. Vedremo se prima del draft i Niners riusciranno a portare in città il quarterback degli Washington Redskins, Kirk Cousins.

Pierre Garçon in azione.

CHICAGO BEARS - Dopo il taglio di Jay Cutler, i Chicago Bears hanno deciso di puntare su Mike Glennon, backup di Jameis Winson la scorsa stagione. Altro rischio grandissimo per i Bears, che vedremo come agiranno al draft, visto che nella free agency i Bears si sono mossi pochissmo. Soldi garantiti la prossima stagione per Glennon, Amukamara, Cooper, Dion Sims (tight end ex Doplphins), Wheaton e Quintin Demps. Inoltre, dopo la perdita di Jeffery nel ruolo di wide receiver, vedremo se al draft Chicago riuscirà a pescare un buon sostituto.

NEW YORK JETS - La mossa migliore dei New York Jets in questa offseason, è stata il portare Morris Clairbone, cornerback che ha militato ai Dallas Cowboys la scorsa stagione, nella grande mela. Infatti Darrelle Revis è sembrato in declino questa stagione ed i tempi della "Revis Island", sembrano finiti per il quarterback veterano. Inoltre i Jets hanno rafforzato la offensive line con Kelvin Beachum, che dopo una stagione deludente con i Jaguars ha deciso di cambiare aria. Infine i Jets hanno affidato a Chandler Catanzaro il ruolo di kicker.

PITTSBURGH STEELERS - I Pittsburgh Steelers sono riusciti a rinnovare due tasselli importantissimi per il loro attacco: le due superstar Le'Veon Bell, running back, e Antonio Brown, wide receiver. Inoltre gli Steelers hanno rifirmato anche il backup quarterback Landry Jones ed il tight end David Johnson. Ma oltre al rinnovo di questi quattro giocatori, Pittsburgh è stata totalmente assente nel mercato della free agency.

DALLAS COWBOYS - Cercasi secondaria. Per i giovani Dallas Cowboys, da qualche anno molto deboli in difesa, non si sono viste grandi mosse di mercato, anzi. Dallas ha perso i due cornerback titolari, Brandon Carr e Mo Clairbone, ed ha perso anche la safety titolare Barry Church. L'unico sostituto che è arrivato è stato Nolan Carroll, cornerback ex Philadelphia Eagles. Ciò significa che Jerry Jones in posizione di safety punterà su Jeff Heath, e proverà a prendere giocatori difensivi al draft. Il nome che circola in Texas è quello di Jabrill Peppers, atleta super versatile, prodotto di Michigan e che è in cerca di ruolo. Nell'ultima stagione in Michigan, Peppers ha giocato come linebacker, cornerback e safety, ma ha destato tanti sospetti negli scout della NFL, oltre per non aver ruolo anche per essere un undersized. Peppers, nell'ultimo anno di università, è stato anche in corsa per l'Heisman Trophy ed ha tutte le caratteristiche per essere un colpo made in Jerry Jones, proprietario dei Cowboys. Inoltre è ancora incerto il futuro di Tony Romo, con Jones che è ancora in cerca di acquirenti prima di tagliare il suo figlio adottivo.

Riusciranno i Cowboys a selezionare Peppers al prossimo draft?

HOUSTON TEXANS - L'Unica mossa di mercato degli Houston Texans è stata quella di rinnovare il kicker Nick Novak. I Texans, si sono poi sbarazzati di Brock Osweiler, cedendolo ai Cleveland Browns che successivamente lo hanno tagliato. A Houston tutti aspettano un nuovo quarterback dopo l'Osweiler Nightmare. Per ora il quarterback dei Texans rimane Tom Savage, che ha stupito in positivo nelle due partite che ha giocato.

INDIANAPOLIS COLTS - Per gli Indianapolis Colts sono arrivati i due nuovi linebacker: sono Jabaal Sheard dai New England Patriots e John Simon dagli Houston Texans. I Colts hanno perso il linebacker Robert Mathis, che dopo sedici anni di onorata carriera si e ritirato, e Trent Cole, che è diventato free agent; i nuovi innesti rinverdiscono dunque il ruolo. L'unico rinnovo dei Colts è stato Erick Walden. Al draft i Colts proveranno a prendere qualche offensive lineman, per dare più protezione ad Andrew Luck.

KANSAS CITY CHIEFS - La perdita più grande dei Kansas City Chiefs nella free agency è stato Dontari Poe, accasatosi agli Atlanta Falcons. La dirigenza dei Chiefs ha cercato di rimediare firmando Bennie Logan, defensive tackle dei Philadelphia Eagles, e rinnovando i contratti di Chris Jones e Allen Bailey, defensive linemen. La mossa più importante dei Chiefs è stata quella di rifirmare Eric Berry, una delle più forti safety nella lega.

SEATTLE SEAHAWKS - I Seattle Seahawks sono una di quelle squadre che si sono mosse pochissimo sul mercato. Infatti sono approdati ad Emerald City solo Eddie Lacy, runningback ex Green Bay Packers, e l'ex offensive lineman dei Jacksonville Jaguars, Luke Joeckel. Vedremo al prossimo draft chi sceglieranno i Seahawks e quali parti del campo vorranno migliorare. Inoltre gira voce, in quel di Seattle, che la dirigenza dei Seahawks sia pronta ad ascoltare offerte per il cornerback superstar, Richard Sherman.

WASHINGTON REDSKINS - Dove finirà Kirk Cousins? Rimarrà a Washington? Questa è l'unica domanda che si pongono i tifosi dei Redskins. Intanto a Washington si sono assicurati le prestazioni di Terrelle Pryor, ex wide receiver dei Cleveland Browns, che nella prima stagione giocata totalmente come Wide Receiver, è riuscito a chiudere con più di 1,000 yards ricevute.

Terrelle Pryor nuovo wide receiver dei Washington Redskins

GREEN BAY PACKERS - I Green Bay Packers sono forse i più grandi sconfitti in questa free agency: hanno perso Eddie Lacy, nel ruolo di running back, Jared Cook, tight end, T.J Lang, Pulius Peppers, defensive end, e Micah Hyde, safety, ed hanno trovato il sostituto solo per Cook, firmando Martellus Bennett. Vedremo se al draft Green Bay riuscirà a trovare i giusti rimpiazzi.

CINCINNATI BENGALS - I Cincinnati Bengals escono da questa free agency solo con un importante rinnovo, quello di Dre Kirkpatrick, che sostuirà nella posizione di cornerback Adam "Pacman" Jones, che probabilmente affronterà una squalifica da parte della NFL dopo l'arresto nel gennaio scorso. La prossima stagione vedremo se questo gruppo con tanti veterani riuscirà a tornare subito ai playoffs.

CLEVELAND BROWNS - Concludiamo con la peggior squadra della scorsa NFL, che si è dimostrata anche la peggior squadra nella free agency: i Cleveland Browns. La scorsa stagione hanno chiuso con un record di 1-15, ed hanno iniziato la nuova stagione privandosi del loro migliore wide receiver, Terrelle Pryor, sostituito con Kenny Britt dei Los Angeles Rams. Per infierire sui propri tifosi, la dirigenza dei Browns ha anche deciso di tagliare l'autore dell'unica vittoria di Cleveland nella scorsa stagione, il quarterback Robert Griffin III. Ai tifosi dei Bronws non resta che sperare, per l'ennesima volta, il Salvatore della patria nel prossimo Draft.