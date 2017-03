NBA, Brooklyn e Portland a valanga su Suns e Knicks

Damian Lillard, 30 punti contro i Knicks. Fonte: Photos / Bruce Ely

Seconda vittoria consecutiva nella notte NBA per i Brooklyn Nets di Kenny Atkinson, che al Barclays Center superano senza problemi la versione vacanziera dei Phoenix Suns di Earl Watson. Più rilevante invece il successo casalingo dei Portland Trail Blazers di Terry Stotts, trascinati da un Damian Lillard da 30 punti, al Moda Center contro i New York Knicks di Jeff Hornacek: Rip City ancora in corso per un posto ai playoff ad Ovest.

Brooklyn Nets - Phoenix Suns 126-98

Non c'è T.J. Warren in quintetto al Barclays Center per coach Watson, rimpiazzato dal rookie Derrick Jones. Ma è un'altra matricola, Marquese Chriss, a lanciare in orbita i Suns, avanti 5-20 dopo una manciata di minuti. Devin Booker è celestiale al tiro, Alex Len si batte sotto canestro e trova persino una tripla dall'angolo, con gli ospiti che sembrano in totale controllo della sfida. La gara cambia con l'ingresso in campo delle seconde linee dei Nets: i vari K.J. McDaniels, Isaiah Whitehead e Spencer Dinwiddie invertono l'inerzia della contesa, portando punti ed energia ai padroni di casa, che chiudono il primo quarto sul 22-32. Rimonta che si concretizza nel periodo successivo, quando sono Quincy Acy e Jeremy Lin ad approfittare di uno sbandamento prolungato dei giovani Suns. Phoenix perde palloni banali, esce gradualmente dalla partita e conclude il primo tempo sul 52-50. Dopo l'intervallo lungo ecco salire in cattedra Brook Lopez, che domina contro Len sotto canestro, coadiuvato da Trevor Booker e dal rookie LeVert. L'altro Booker, Devin, è invece l'unico realizzatore continuo di Phoenix, con Ulis che fa registrare un non invidiabile 5/19 al tiro. Il vantaggio di Brooklyn diventa così incolmabile, raggiungendo le venticinque lunghezze in apertura di quarto quarto, quando Atkinson dà spazio a Goodwin, Hamilton e Nicholson. E' ancora McDaniels a mostrare lampi di grande atletismo, mentre dall'altra parte Leandro Barbosa prova invano a rendere meno amaro il passivo per gli ospiti.

Brooklyn Nets (15-56). Punti: Lopez 19, McDaniels 16, Booker 14, Lin 13, Acy e Goodwin 12, Whitehead 11, Hamilton 10. Rimbalzi: Hollis-Jefferson 16. Assist: Lin 5.

Phoenix Suns (22-50). Punti: Booker 28, Chriss 23, Len e Barbosa 11, Ulis 10. Rimbalzi: Chriss e Len 11. Assist: Ulis 12.

Portland Trail Blazers - New York Knicks 110-95

Per il back to back del Moda Center, Jeff Hornacek lascia a riposo Carmelo Anthony e Derrick Rose, rimpiazzati in quintetto da Mindaugas Kuzminskas e Ron Baker. E' proprio il lituano, insieme a Willy Hernangomez, a tenere a galla i Knicks a inizio partita, resistendo alle prime spallate di Lillard e McCollum. Gli ospiti non riescono però a contenere Jusuf Nurkic sotto canestro, e subiscono poi l'ondata del secondo quintetto di Stotts, che allunga grazie a Leonard, Aminu, e soprattutto ad Allen Crabbe e a Evan Turner. New York prova a replicare con Sasha Vujacic e Justin Holiday, ma all'intervallo lungo lo score è netto: 67-46 in favore dei Blazers, a bersaglio anche con Vonleh e Harkless. Nel terzo quarto è Kristaps Porzingis a riportare sotto i Knicks: il lettone segna almeno un paio di canestri alla Nowitzki, imitato da Courtney Lee e dal rookie Randle. Ancora Holiday e O'Quinn aggiungono energia dalla panchina di Hornacek, ma Portland supera il momento di sbandamento grazie a C.J. McCollum: il giocatore più migliorato della scorsa regular season segna allo scadere del terzo quarto (85-68), prende per mano i padroni di casa e spiana la strada per il gran finale di Damian Lillard, a bersaglio dall'arco e in penetrazione. E' il momento della resa per New York, mentre Stotts può concedere spazio ai vari Napier, Layman e Connaughton, rimanendo a una gara di distanza dall'ottavo posto a Ovest occupato dai Denver Nuggets.

Portland Trail Blazers (33-38). Punti: Lillard 30, McCollum 20, Nurkic 16, Crabbe 11, Aminu e Turner 10. Rimbalzi: Vonleh 12, Nurkic 10. Assist: Lillard 5.

New York Knicks (27-45). Punti: Porzingis 18, Lee 16, Kuzminskas 14, Randle 13, Hernangomez 10. Rimbalzi: Porzingis 9. Assist: Lee e Baker 4.