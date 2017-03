NBA - I San Antonio Spurs superano i Memphis Grizzlies guidati dal duo Aldridge-Leonard

I Memphis Grizzlies erano arrivati all'AT&T Center con l'obiettivo di vincere la partita contro i San Antonio Spurs in difesa, concedendo all'attacco di coach Gregg Popovich solo tiri forzati. La squadra allenata da coach Fizdale non ha giocato male difensivamente, ma alla lunga ha dovuto cedere alla maggior forza degli speroni, i quali hanno studiato il match per larghi tratti, per poi vincerlo negli ultimi minuti, sferrando i colpi mortali a Marc Gasol e soci.

Gli Spurs infatti sono usciti vincitori dall'arena di casa grazie ad una grande partita dei soliti LaMarcus Aldridge e Kawhi Leonard. Aldridge è riuscito a chiudere la gara con ventitre punti, con 10-16 dal campo, impreziosendo il suo tabellino con otto rimbalzi. Mentre Leonard ha chiuso con diciannove punti, ottenuti con un 7-15 dal campo, aggiungendoci sette carambole catturate e quattro assist.

Hanno aperto subito alla grande l'home-stand di quattro partite i San Antonio Spurs, che adesso distano solo due partite dai Golden State Warriors, primi nella Western Conference. Se la stagione finisse oggi, gli Spurs si vedrebbero accoppiati proprio ai Grizzlies nel primo turno playoff. Ai Grit e Grind è servita veramente a poco la buona prova di Mike Conley, il quale ha concluso la sua serata con ventidue punti e sei assist, ed è stato l'unico in grado di leggere la difesa degli Spurs, mettendola in difficoltà nell'arco della gara. Con questa sconfitta Memphis è rimasta al settimo posto ad ovest, ma si è distaccata dagli Oklahoma City Thunder, sesti, di una partita e mezzo.

NEXT GAME - I San Antonio Spurs cercheranno la quarta vittoria consecutiva nella seconda gara dell'home stand, dove affronteranno i derelitti New York Knicks. Mentre i Memphis Grizzlies, dopo due sconfitte consecutive, cercheranno di invertire il trend negativo nella difficilissima trasferta dell'Oracle Arena, contro i Golden State Warriors degli Splash Brothers.

BOXSCORE:

SAN ANTONIO SPURS (55-16) - PUNTI: Aldridge 23, Leonard 19, Mills 15. ASSIST: Parker 7, Mills 5, Leonard 4. RIMBALZI: Aldridge 8, Leonard 7, Lee 6.

MEMPHIS GRIZZLIES (40-32) - PUNTI: Conley 22, Gasol 13, Carter 9. ASSIST: Conley 6, Gasol 3, Harrison 3. RIMBALZI: Gasol 10, Randolph 7, Green 6.