NBA, Saric affossa Chicago. Antetokoumpo trascina Milwaukee contro gli Hawks

Dario Saric, 32 punti e 10 rimbalzi contro Chicago. Fonte: Sixers.com

Grazie a una prestazione da 32 punti (12/19 al tiro) e 10 rimbalzi, il croato Dario Saric contribuisce alla vittoria esterna dei Philadelphia 76ers di Brett Brown contro i Chicago Bulls di Fred Hoiberg: malissimo la squadra della Windy City, a cui non bastano 35 punti e 11 assist di Jimmy Butler per evitare un k.o. che sembra comprometterne la corsa ai playoff. Sempre più vicini alla postseason i Milwaukee Bucks di Jason Kidd, che battono al Bradley Center gli Atlanta Hawks di Mike Budenholzer con 34 punti e 13 rimbalzi del greco Giannis Antetokoumpo.

Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 107-117

C'è ancora il tedesco Paul Zipser in quintetto per coach Hoiberg al posto dell'infortunato Wade, mentre dall'altra parte Brown lancia in quintetto Holmes per Okafor. I Bulls partono bene, trascinati da Butler e dalle triple di Nikola Mirotic, salvo farsi rimontare da una Philadelphia più convincente nel movimento di uomini e palla. Il grande protagonista della serata dello United Center è il rookie Dario Saric, che si fa beffe dei vari Lauvergne e Portis, segnando anche dalla media e lunga distanza. E' poi il secondo quintetto dei Sixers, quello con Sergio Rodriguez, Shawn Long e Nik Stauskas, a scavare un primo solco in favore degli ospti: Chicago è spenta, si affida al solo Jimmy Butler e all'intervallo lungo è sotto 46-59. Svantaggio che cresce nel terzo quarto, quando se possibile i Bulls fanno ancora peggio in difesa, concedendo punti a T.J. McConnell, Robert Covington e a uno scatenato Saric, ritrovandosi indietro di oltre venti lunghezze. Il pubblico della Windy City è spazientito, Butler non può bastare a mascherare i problemi dei padroni di casa, che provano a scuotersi a cavallo tra terzo e quarto periodo, grazie all'apporto dalla panchina di Bobby Portis, Michael Carter-Williams, Denzel Valentine e Anthony Morrow, quando però è troppo tardi. Due triple di Saric, un paio di canestri di Gerald Henderson rimettono infatti in controllo Phila, che sbanca lo United Center inguaiando gli uomini di Hoiberg.

Chicago Bulls (34-39). Punti: Butler 35, Portis 17, Mirotic 15, Morrow 10. Rimbalzi: Portis 11. Assist: Butler 11.

Philadelphia 76ers (27-45). Punti: Saric 32, Long 18, Henderson 14, S. Rodriguez 12, McConnell 10. Rimbalzi: Saric 10. Assist: McConnell 8.

Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks 100-97

Ancora orfano di Paul Millsap, coach Budenholzer ripropone Ersan Ilyasova - ex di serata - in quintetto, mentre dall'altra parte Jason Kidd si affida a Giannis Antetokounmpo. Il primo quarto del greco è monumentale, tra accelerazioni, schiacciate, palle rubate, triple e stoppate. Uomo ovunque, Antetokounmpo trascina i suoi compagni di squadra al 29-21 della prima pausa. Gli Hawks provano a riprendersi dallo choc dell'avvio grazie a Tim Hardaway, sempre più convincente, e a Dwight Howard, che duella sotto canestro con Monroe e Hawes. Tony Snell va ripetutamente a segno dalla lunga distanza, così come Jason Terry e Mirza Teletovic, ma Atlanta ritorna sotto con le sgasate di Schroder, per il 45-43 dell'intervallo lungo. La gara rimane in bilico anche nel quarto quarto, quando Hardaway e Howard replicano a Monroe, mentre è in difficoltà al tiro Khris Middleton, in una serata da 1/13 dal campo. Dennis Schroder pareggia i conti per gli ospiti, Ilyasova si scuote da tre punti, e il finale è dunque in volata. Gli ultimi minuti sono nuovamente territorio di Antetokounmpo, che segna nei momenti di massima difficoltà dei Bucks: gli rispondono ancora Schroder e Hardaway, ma la giocata decisiva la firmano per Milwaukee Malcolm Brogdon e Greg Monroe, per il 98-96 a una manciata di secondi dalla fine. Sulla sirena, Ilyasova avrebbe anche la chance di allungare la partita al supplementare, ma la sua tripla finisce solo sul secondo ferro: sesta sconfitta consecutiva per Atlanta, agganciata proprio dai Bucks al quinto posto del ranking della Eastern Conference.

Milwaukee Bucks (37-35). Punti: Antetokounmpo 34, Brogdon e Monroe 14, Snell 13. Rimbalzi: Antetokounmpo 13, Monroe 10. Assist: Brogdon 7.

Atlanta Hawks (37-35). Punti: Schroder 28, Hardaway 25, Howard 20. Rimbalzi: Howard 12. Assist: Schroder 7.