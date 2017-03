NBA - James e i Cavs battono Belinelli, Washington vince e va ai playoff

Pronto riscatto dei Cleveland Cavaliers, che dopo la batosta maturata in quel di Denver qualche ora fa tornano a vincere, e lo fanno sul complicato parquet degli Charlotte Hornets. LeBron James sfiora la tripla doppia, chiudendo la serata con 32 punti, 11 assist e 9 rimbalzi, coadiuvato da Kyrie Irving che stamapa 26 punti, 7 assist e quattro palle recuperate. Dall'altra parte continua l'ottimo momento di forma del nostro Marco Belinelli, i cui 22 punti uniti con i 28 di Kemba Walker non bastano però ai padroni di casa per superare questo grosso ostacolo, ma resta comunque viva la speranza di playoff con tre sole lunghezze da recuperare sull'ottavo posto. Playoff centrati matematicamente nella notte dai Washington Wizards, che davanti al proprio pubblico fanno un sol boccone dei Brooklyn Nets in una partita dominata quasi dal primo possesso. Cinque giocatori in doppia cifra per la formazione allenata da Scott Brooks, che si gode un John Wall da 22 punti e 9 assist, oltre all'ottimo impatto della panchina, mentre in casa Nets c'è il solo Hollis-Jefferson a predicare nel deserto con 19 punti e 7 rimbalzi nel suo tabellino.

CHARLOTTE HORNETS - CLEVELAND CAVALIERS 105-112

A Charlotte non basta il solito Walker - Foto NBA.com on Twitter

La riscossa di LeBron James e dei suoi Cleveland Cavaliers passa, quasi per uno scherzo del destino, dalla sfida contro la squadra di cui è proprietario il principale ispiratore del Re, ovvero gli Charlotte Hornets di Sua Maestà Michael Jordan. Il numero 23 ospite sembra particolarmente ispirato e inizia a giocare a livelli piuttosto alti per chiunque indossi una canotta diversa dalla sua, anche se la partita resta a lungo in equilibrio e sono soprattutto i padroni di casa a menare le danze in avvio. Kemba Walker sente la sfida con Kyrie Irving, Zeller ci mette energia sotto canestro e dalla panchina esce un Marco Belinelli che trova il canestro con una certa regolarità. Ma Uncle Drew si mette sulle spalle la squadra nel momento più difficile, ovvero quello in cui gi Hornets sembrano voler fare gara di testa. I Cavs poco prima del riposo lungo trovano anche la doppia cifra di vantaggio, ma al rientro dagli spogliatoi si accende nuovamente la sfida tra Walker e Irving, con Kemba che tiene i suoi a galla. Kyrie però sale sulla moto e tiene Cleveland avanti. Il punto esclamativo lo mette, però, LBJ nonostante Belinelli trovi punti pesanti per tenere la gara aperta.

CHARLOTTE HORNETS - Punti: Walker 28, Belinelli 22, Batum 19. Rimbalzi: Williams e Zeller 11. Assist: Walker 5.

CLEVELAND CAVALIERS - Punti: James 32, Irving 26, Love 15. Rimbalzi: Love 12, James 9. Assist: James 11, Irving 7.

WASHINGTON WIZARDS - BROOKLYN NETS 129-108

Il solito, superbo John Wall

In casa Washington Wizards è già il momento di festeggiare e di celebrare il primo traguardo stagionale. La formazione di coach Brooks segue infatti Cleveland e Boston come squadra già qualificata per i playoff a Est, dopo la schiacciante vittoria casalinga contro i Brooklyn Nets. E dire che gli ospiti stavano provando a fare uno scherzetto, a giudicare dai primi minuti in cui hanno tenuto la testa del punteggio. Poi, però, sale in cattedra John Wall con una serie di canestri e ottime giocate offensive: a due minuti dalla fine del primo quarto sale sulla moto e firma il primo vantaggio Wizards. Ma quando John va in panchina, ci pensa un ottimo Brandon Jennings a prendere la situazione in mano, mentre Gortat mette il suo solito contributo in termini di peso sotto canestro. La partita praticamente finisce subito dopo il rientro delle squadre dagli spogliatoi, i Nets non vedono più la palla e Washington fa praticamente quello che vuole e c'è gloria praticamente per tutti. Così il divario tra le due squadre si assesta intorno ai venti punti, nonostante gli ospiti peschino dalla panchina un ottimo Hamilton, la cui performance offensiva serve però solo a non rendere il punteggio ancor più brutto per i suoi.

WASHINGTON WIZARDS - Punti: Wall 22, Beal 19, Jennings 18. Rimbalzi: Gortat 9, Mahinmi 7. Assist: Wall e Jennings 9.

BROOKLYN NETS - Punti: Hamilton 20, Hollis-Jefferson 19, Lin 14. Rimbalzi: Lopez e Hollis-Jefferson 7. Assist: Foye 4.