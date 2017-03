Nba - Esulta Portland, domati i giovani T'Wolves (112-100)

Nba - Esulta Portland, domati i giovani T'Wolves (112-110)

PORTLAND TRAIL BLAZERS - MINNESOTA TIMBERWOLVES 112-100

Denver chiama, Portland risponde. La lotta all'ottavo posto, l'ultimo utile per poter prendere posto all'imbadito tavolo playoff, continua, senza sosta. I Trail Blazers superano nel palazzo amico i giovani Timberwolves (112-100) e rispondono al successo di Gallinari e soci giunto poco più di 24 ore fa in casa dei Pacers. Il calendario da qui alla fine della stagione arride alla truppa allenata da coach Terry Stotts, la quale sarà impegnata ben 7 volte in casa, al Moda Center, nelle ultime 10 partite di regular season.

Partono decisamente meglio i padroni di casa, che beneficiano dei 6 punti di Damian Lillard, e della massiccia presenza mostrata sotto i tabelloni da Jusuf Nurkic. Subito +8 (23-15), il vantaggio si dilata nel corso del secondo quarto, quando a salire in cattedra è il partner in crime di Dame, ovvero CJ McCollum, il quale inizia a martellare il canestro ospite piazzando 10 punti consecutivi per i suoi che saggiano nel cuore del 2° periodo per la prima volta la doppia cifra di vantaggio (39-28). Minnesota incontra tantissime difficoltà in attacco, fatica smisuratamente a trovare risposte all'effervescente attacco della Rip City, ed i canestri di Rubio, Wiggins e Towns risultano essere sporadici rispetto alla produzione della franchigia dell'Oregon. Il risultato, è il gap che lievita in favore dei padroni di casa, avanti di 14 alla pausa lunga (60-46).

La musica non cambia nel secondo tempo, Portland cavalca l'efficace 62.5% dal campo ed il 50% da oltre l'arco dei 7 metri e 25 (11/22) mostrando i muscoli su entrambi i lati del campo. Il layup di Maurice Harkless permette ai suoi di toccare il ventello di margine, mentre la bomba dello "zero" Lillard fissa il 94-72 che di fatto spegne in modo definitivo Minnie. Il quarto finale si trasforma così in garbage time, con le riserve in campo a cercare di mettersi in qualche modo in luce per strappare una riconferma anche il prossimo anno.

Ancora decisiva la produzione offensiva del backcourt dei Blazers: Lillard (21) e McCollum (32) combinano per 53 punti e siglano poco meno della metà dei punti refertati da Portland. I Timberwolves trovano 20 punti da Wiggins, e 16 a testa da Rubio e Towns, ma ciò non consente a Minnie di interrompere il trend negativo al di fuori del Target Center, che la vede sconfitta per la settima volta di fila lontano da casa.

PORTLAND TRAIL BLAZERS: Punti: McCollum 32, Lillard 21, Nurkic 14; Rimbalzi: Nurkic 9; Assist: Lillard 8;

MINNESOTA TIMBERWOLVES: Punti: Wiggins 20, Rubio 16, Towns 16; Rimbalzi: Dieng 7; Assist: Rubio 4, Jones 4;