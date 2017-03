NBA, San Antonio regola i Knicks. I Raptors passano a Dallas

LaMarcus Aldridge, 19 punti e 10 rimbalzi contro i Knicks. Fonte: Spurs.con

Quarta vittoria consecutiva per i San Antonio Spurs di Gregg Popovich, che all'AT&T Center superano i New York Knicks di Jeff Hornacek. Gara dominata nel primo tempo dai neroargento, che devono però subire il ritorno degli ospiti nel terzo quarto, salvo rimettere le cose a posto nel periodo conclusivo. Prosegue il buon momento di forma anche dei Toronto Raptors di Dwane Casey, che sbancano l'American Airlines Center di Dallas contro i Mavericks di Rick Carlisle.

San Antonio Spurs - New York Knicks 106-98

Ritorna Derrick Rose, ma non Carmelo Anthony per Jeff Hornacek nella trasferta contro gli Spurs all'ombra dell'Alamo, mentre per Popovich non c'è Danny Green, sostituito in quintetto da Jonathon Simmons. Partenza lanciata per i padroni di casa, che sfruttano subito la buona vena realizzativa di LaMarcus Aldridge per allungare nel punteggio, mentre New York viene tenuta a galla dal lituano Mindaugas Kuzminskas. E' nella metà campo difensiva che i Knicks faticano contro un inarrestabile Leonard. Patty Mills e Pau Gasol trovano altri punti veloci dalla panchina, con il catalano a bersaglio anche dall'arco. Il primo quarto si chiude così 33-23, ed è poi ancora Kawhi Leonard ad infierire sulla difesa avversaria, mettendo in mostra tutto il suo campionario offensivo: Manu Ginobili si inventa due penetrazioni delle sue, mentre per i Knicks è invece fuori dalla partita Porzingis, rimpiazzato dal panchinaro O'Quinn. Spazio anche per Ndour e Plumlee, ma gli ospiti tornano negli spogliatoi sotto 61-43. Nel terzo quarto ecco la reazione di New York, guidata da un Derrick Rose in stato di grazia: l'MVP della regular season 2011 attacca il ferro con continuità, trova una sponda nello spagnolo Willy Hernangomez, che si muove bene sotto il canestro, e in un continuo Kuzminskas, trascinando i suoi fino al -3. Ci pensano allora Tony Parker e Patty Mills a scuotere gli Spurs dal torpore, con Leonard e Gasol a chiudere definitivamente i conti dall'arco.

San Antonio Spurs (56-16). Punti: Leonard 29, Aldridge e Gasol 19, Parker e Mills 10. Rimbalzi: Dedmon 13, Aldridge e Gasol 10. Assist: Mills 7.

New York Knicks (27-46). Punti: Hernangomez e Rose 24, Kuzminskas 19, Porzingis 12. Rimbalzi: Hernangomez 13. Assist: Lee 7.

Dallas Mavericks - Toronto Raptors 86-94

Quintetti confermati all'American Airlines Center di Dallas, dove sono i Raptors di coach Casey a iniziare meglio, alimentando subito un parziale di 10-23 che indirizza la sfida. Protagonisti dell'avvio lanciato dei canadesi Serge Ibaka e Jonas Valanciunas, che dominano nel pitturato. Anche DeRozan si concede qualche tiro dei suoi, mentre i Mavs vanno a referto praticamente solo con Matthews e Barnes. Toronto controlla ritmi e punteggio della partita (bene anche Tucker e Poeltl), trovando altri punti dalla panchina: a inizio secondo quarto sono infatti Patrick Patterson e Norman Powell a fare la differenza per coach Casey. Dallas prova a rimanere in scia grazie a Yogi Ferrell e a uno scatenato Harrison Barnes, ma all'intervallo lungo si ritrova sotto 44-54. La musica non cambia a inizio terzo quarto, quando DeMar DeRozan aumenta i giri del suo motore, contro dei Mavs che però non mollano provando a sfruttare l'energia dalla panchina di Devin Harris e J.J. Barea. Dirk Nowitzki va a corrente alternata, esattamente come Matthews e Curry, ma i texani tornano a contatto anche in virtù dell'intensità di Noel e Mejri. Nel momento di massima difficoltà, i Raptors pescano punti importanti da Cory Joseph e Delon Wright, poi nel finale sono Serge Ibaka, Patterson e ancora DeRozan a sigillare la vittoria per gli ospiti, nonostante tre triple consecutive ma tardive di Seth Curry.

Dallas Mavericks (31-41). Punti: Barnes 23, Curry 11, Ferrell 10. Rimbalzi: Noel 8. Assist: Matthews 5.

Toronto Raptors (44-29). Punti: Ibaka e DeRozan 18, Patterson 14. Rimbalzi: Tucker 9. Assist: DeRozan 6.