NBA - Wizards corsari a Cleveland, battuti i Cavaliers

NBA - I Wizards sono corsari a Cleveland, battuti i Cavaliers

Se c'è un dynamic duo pericoloso, in ottica playoffs NBA, quello è il duo Wall-Beal. Non simpatici a tutti fuori dal campo, ma, visti sul parquet, un piacere per gli occhi.

I due pupilli di coach Scott Brooks, nella notte, hanno combinato sessantaquattro punti, trentasette per Wall e ventisette per Beal, che hanno permesso a Washington di superare i campioni in carica dei Cleveland Cavaliers. Inoltre Wall, oltre alla grande prestazione realizzativa, è riuscito a smazzare undici assist e catturare quattro carambole ed ha dato il suo contributo in difesa, con due palle rubate.

Niente da fare per LeBron James, che, nonostante i suoi ventiquattro punti, otto assist e undici rimbalzi, non è riuscito stavolta a condurre i suoi sulla via della vittoria. Fatta eccezione per i ventitre punti di Kyrie Irving, Cleveland ha prodotto troppo poco per mettere in difficoltà i Wizards.

I Washington Wizards, inoltre, stanno attraversando un periodo di grande forma. Da gennaio, la franchigia della capitale ha un record di 29-10, e sta risalendo sempre più nella Eastern Conference. Lecito, quindi, sognare anche il primo posto ad est. I Wizards sono a sole due partite e mezzo proprio dai Cleveland Cavaliers.

Continuano i problemi in difesa per i Cavs. La squadra allenata da Tyronn Lue convive da tempo con alcuni interrogativi. Nelle ultime dodici partite, i Cavaliers sono riusciti a portare a casa solo cinque vittorie, e nelle sette sconfitte hanno mostrato grandi lacune in fase di contenimento. L'aggiunta di Larry Sanders, nel pitturato, può coprire qualche falla.

NEXT GAME - Trasferta ostica per i Cleveland Cavaliers, che, nel prossimo impegno, affronteranno i San Antonio Spurs di coach Gregg Popovich e Kawhi Leonard. I Washington Wizards, invece, sfideranno, nella trasferta californiana dello Staples Center, i Los Angeles Lakers.

BOXSCORE:

CLEVELAND CAVALIERS (47-25) - PUNTI: James 24, Irving 23, Love 17. ASSIST: James 8, Thompson 4, Irving 4. RIMBALZI: James 11, Love 7, Thompson 4.

WASHINGTON WIZARDS (45-28) - PUNTI: Wall 37, Beal 27, Oubre Jr. 16. ASSIST: Wall 11, Beal 6, Jennings 5. RIMBALZI: Oubre Jr.. 7, Porter Jr. 6, Morris 6.