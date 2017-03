NBA - Charlotte in scioltezza contro Phoenix, i Nets espugnano Atlanta

NBA - Charlotte in scioltezza contro Phoenix, i Nets espugnano AtlantaFonte immagine: www.theintelligencer.com

Inizia presto, per gli standard, la domenica di Nba. A dir poco clamorosa la sconfitta degli Hawks, che si trovano in sesta posizione ad Est e adesso rischiano seriamente di arrivare dietro. Brooklyn ha la meglio grazie ad un vantaggio acquisito tra primo e secondo quarto e ai 23 punti di Brook Lopez, unico leader della squadra. Non bastano ad Atlanta i 24 di Schroder né la doppia doppia di Howard (19+16 rimbalzi). Si conferma invece Charlotte che può ancora sperare nei playoff. batte i giovani Suns, che non hanno alcun interesse a infastidire le avversarie. Walker è il top scorer con 31 punti mentre per Phoenix ci sono i 44 in coppia del duo Booker-Warren.

Charlotte Hornets - Phoenix Suns 120-106

Per Charlotte è facile scappare sin da subito, con tre triple di Marvin Williams che aprono la strada al primo parziale a dir poco impressionante. Phoenix non regge né in difesa né in attacco e solamente un paio di buone giocate di Booker nel finale riportano lo svantaggio a 20 punti, che sono comunque una marea. Nel secondo quarto, con molta fatica, è Alan Williams a segnare qualche canestro, mentre gli Hornets si rilassano un po' troppo e rischiano di subire il rientro avversari. Quando però tornano in campo i titolari arrivano nuovamente degli ottimi tiri dall'arco che i vari Batum, Walker e Kaminsky trasformano con facilità. Il risultato torna ad essere pesante: 69-47 a fine primo tempo.

Nella seconda parte del match la lenta rimonta dei Suns prosegue trovando più fiducia nei tiri di Booker e Warren, entrambi protagonisti in positivo. Charlotte riesce a rimediare ancora una volta con Kemba Walker, riportando le cose a posto con un vantaggio considerevole alla fine del terzo quarto. L'ultima frazione di gioco vede ancora una volta una buona prestazione di Phoenix che torna sotto con i tiri di Booker (galvanizzato dai 70 punti di ieri) fino al -4 a cinque minuti dalla fine. Batum però trova una tripla fondamentale e i padroni di casa chiudono finalmente il match, con un parziale di 11-0 che concede la W agli uomini di coach Clifford.

Atlanta Hawks - Brooklyn Nets 92-107

Il match parte con i centri delle due squadre molto ispirati: Brook Lopez lo conosciamo ormai anche per le sue doti da tiratore - oltre che autore di ottimi movimenti sotto canestro -, dall'altra parte Howard usa la sua energia a rimbalzo offensivo e realizza diversi punti schiacciando al ferro, quando non è mandato in lunetta. Brooklyn sfrutta bene le riserve e con due triple di Dinwiddie vola nel finale di primo quarto trovando il +12. Atlanta rimane sorpresa anche nel periodo successivo , continua a perdere troppi palloni e per i Nets è facile gestire il ritmo, allungando nuovamente sugli avversari. Howard è ancora decisivo però e i padroni di casa ritrovano fiducia, chiudendo sul -7 sulla sirena del primo tempo. Lecito aspettarsi una reazione da parte di Atlanta nel secondo tempo, ma i Nets non si lasciano sorprendere e confermano il loro ottimo periodo di forma (record di 7-8 a marzo) trascinati da Jeremy Lin, quasi mai fermato dalla difesa avversaria. Si rivede anche Tim Haradaway Jr. ma i suoi punti assieme a quelli di Schroder sono insufficienti a risollevare il match; Brooklyn tiene lontani i padroni di casa con molta esperienza e porta a casa un'altra vittoria.