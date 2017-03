Nba - New Orleans sgambetta Denver; Portland supera i Lakers ed aggancia i playoff

DENVER NUGGETS - NEW ORLEANS PELICANS 95-110

I Nuggets crollano inaspettatamente al Pepsi Center al cospetto dei Pelicans e complice la contemporanea vittoria di Portland, si vedono raggiunti proprio dai Blazers in ottava posizione nella Western Conference. I due team sono appaiati in graduatoria con lo stesso record (35 vittorie e 38 sconfitte), e decisivo sarà lo scontro diretto che si disputerà nella notte italiana tra martedì e mercoledì. Privi di Cousins, out a causa di un problema alla caviglia, i Pelicans si aggrappano ad Anthony Davis (31 punti e 15 rimbalzi, 45^ doppia doppia stagionale) e fanno la differenza nei quarti centrali, siglando 58 punti a fronte di 33 subiti. Matura un vantaggio di 20 punti in favore di NOLA, che è brava e sapiente ad amministrarlo per tutta la restante parte della contesa. Denver sottotono, solo in quattro chiudono in doppia cifra, ma nessuno raggiunge i 20 punti realizzati (16 Plumlee, 13 Murray ed Harris ed 11 Gallinari). Deludente prova del pivot Nikola Jokic che chiude la serata con soli 8 punti fatturati (con 13 rimbalzi), causa di un insufficiente 4/14 dal campo.

DENVER NUGGETS: Punti: Plumlee 16, Murray 13, Harris 13; Rimbalzi: Jokic 13; Assist: Nelson 5;

NEW ORLEANS PELICANS: Punti: Davis 31, Holiday 13, Crawford 13, Motiejunas 13; Rimbalzi: Davis 15; Assist: Frazier 8;

LOS ANGELES LAKERS - PORTLAND TRAIL BLAZERS 81-97

Vittoria pesantissima dei Trail Blazers che vìolano lo Staples Center di Los Angeles, sponda gialloviola, ed agganciano i Nuggets all'ottavo posto. Lillard e compagni hanno vita facile nel domare un avversario il cui obiettivo stagionale è il "tanking". Portland corre, dimostrando di essere in ottima salute: conquista l'undicesima vittoria nelle ultime 13 gare disputate, e corona la rincorsa durata mesi verso la zona playoff, con una prestazione convincente, guidata come al solito dallo sfavillante ed efficace backcourt Lillard/McCollum. Dame iscrive a referto 22 punti, il suo parter-in-crime CJ McCollum ne aggiunge 13, e dalla panchina è ottimo l'apporto di Allen Crabbe, il quale fattura 18 punti con 7/12 dal campo. Match tenuto in controllo dagli uomini di coach Terry Stotts: chiuso con 8 punti di margine il primo tempo (32-40), la Rip City ha allungato inesorabilmente nel corso dei secondi 24' minuti, approfittando della svagatezza dei Lakers che ormai attendono solo la fine della regular season ed il giorno della Lottery, per capire in che modo potersi rifare il look in previsione del prossimo anno. Il miglior realizzatore della truppa di Luke Walton è D'Angelo Russell con 22 punti, il play/guardia con cui ripartire dalla prossima annata.

LOS ANGELES LAKERS: Punti: Russell 22, Ennis 14, Clarkson 10, Zubac 10; Rimbalzi: Randle 9; Assist: Clarkson 6;

PORTLAND TRAIL BLAZERS: Punti: Lillard 22, Crabbe 18, McCollum 13; Rimbalzi: Vonleh 14; Assist: Lillard 5;