NBA, vittorie casalinghe di Indiana e Boston contro Sixers e Heat

Isaiah Thomas, 30 punti contro i Miami Heat. Fonte: Brian Babineau/NBAE via Getty Images

Passo avanti importante nella corsa ai playoff della Eastern Conference per gli Indiana Pacers di Nate McMillan, che sul parquet amico della Bankers Life Fieldhouse regolano senza troppe difficoltà i Philadelphia 76ers di Brett Brown. Sconfitta invece per i Miami Heat di Erik Spoelstra, k.o. al TD Garden di Boston contro i Celtics di Brad Stevens, trascinati dal solito Isaiah Thomas (30 punti con 10/18 dal campo): biancoverdi ora a un passo dal primo posto a Est.

Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 107-94

Nessuna novità in quintetto per McMillan e Brown alla Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis. Buona partenza dei padroni di casa, che sfruttano l'impatto sulla partita di Jeff Teague per allungare nei primi minuti della sfida. Phila replica con McConnell e Holmes, ed è poi Paul George a salire in cattedra per i Pacers, in un primo quarto che si chiude sul punteggio di 27-18. Dalla panchina di Indiana ottimo il contributo offensivo di Al Jefferson e Aaron Brooks, mentre i Sixers vengono tenuti a galla da Robert Covington e Sergio Rodriguez, che pareggia i conti a quota 41. Anche Stauskas trova una tripla importante per gli ospiti, ma a cavallo tra secondo e terzo quarto i Pacers volano nuovamente via. Stavolta sono le palle perse di Philadelphia a scatenare i padroni di casa: con un Saric abulico, i Sixers si ritrovano sotto di una ventina di lunghezze a metà del terzo parziale: Teague e George non fanno sconti, mentre Myles Turner e Monta Ellis salgono di colpi. Ancora Jefferson domina nel pitturato, Stuckey e Brooks ci mettono energia, e Phila è al tappeto, indietro anche di ventisei punti. Ci pensano quindi Sergio Rodriguez e Shawn Long a rendere meno amaro il passivo per gli ospiti, in un quarto periodo che non offre grandi spunti di interesse. McMillan trema per Jefferson, k.o. per una distorsione alla caviglia, ma si gode le triple finali di C.J. Miles: un posto ai playoffs è ora un traguardo più vicino.

Indiana Pacers (37-36). Punti: George 21, Turner 17, Teague 16, Jefferson 14, Ellis, Miles e Brooks 10. Rimbalzi: Turner 16. Assist: Teague 4.

Philadelphia 76ers (27-46). Punti: Rodriguez 16, Long e Covington 15, Holmes 11. Rimbalzi: Holmes 12, Saric e Long 10. Assist: McConnell 7.

Boston Celtics - Miami Heat 112-108

Grande avvio di partita di Miami al TD Garden: gli ospiti trovano immediatamente punti da Whiteside e Dragic, approfittano di un inizio lento dei Celtics, e si portano avanti di una decina di lunghezze. Spetta dunque a Jae Crowder e ad Avery Bradley rispondere per i biancoverdi, che però soffrono le spaziature avversarie in difesa, con Babbitt, McGruder e Richardson a bersaglio dalla lunga distanza. Dalla panchina di Stevens Olynyk e Brown provano a scuotere Boston, costretta però ancora a rincorrere degli indomiti Heat, trascinati da Dragic e James Johnson. Per i padroni di casa il finale di primo tempo vede come protagonista inatteso Amir Johnson, che ricuce lo strappo e manda le due squadre negli spogliatoi sul punteggio di 53-58 (buzzer beater vincente di Marcus Smart). Alla ripresa delle operazioni Miami regge l'urto di Thomas grazie a un dominante Hassan Whiteside, a cui si aggiunge il solito Goran Dragic. La partita è punto a punto, Jae Crowder dimostra di essere un elemento fondamentale per Stevens, ed è poi Isaiah Thomas a trovare l'allungo per Boston alla fine del terzo quarto. Il piccolo grande uomo è imprendibile per la difesa degli Heat, che faticano anche contro Jaylen Brown e Kelly Olynyk. Jerebko segna in apertura di quarto parziale, quando sono però James e soprattutto Tyler Johnson a tenere in carreggiata gli ospiti. Fondamentale l'apporto dei due panchinari di Spoelstra, mentre dall'altra parte Al Horford fatica al tiro. La gara si decide negli ultimi due minuti, e a determinare il risultato finale sono un paio di accelerazioni di Thomas e una tripla di Crowder: quarta vittoria consecutiva per i biancoverdi.

Boston Celtics (48-26). Punti: Thomas 30, Crowder 25, Johnson 14. Rimbalzi: Horford 10. Assist: Smart 9.

Miami Heat (35-38). Punti: T. Johnson 24, J. Johnson 20, Whiteside 19, Dragic 13. Rimbalzi: Whiteside 15. Assist: J. Johnson 6.