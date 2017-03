NBA - I giovani Kings sorprendono in rimonta i Clippers; lampo Bulls, i Bucks vanno KO

Google Plus

Tolliver e Willie Cauley-Stein esultano. Fonte immagine: www.usnews.com

LOS ANGELES CLIPPERS - SACRAMENTO KINGS 97-98

Il primo botto della stagione di questi giovani Sacramento Kings, dalla trade che ha portato DeMarcus Cousins a New Orleans, lo si è avuto ieri, allo Staples Center.

Infatti, i Sacramento Kings, con un parziale di 22-3 nell'ultimo quarto, sono riusciti a ribaltare la partita, recuperando diciotto punti di scarto, e a battere, per la prima volta in questa stagione, i Los Angeles Clippers.

La ciliegina sulla torta, a questa fantastica rimonta dei Kings, ce l'ha messa Willie Cauley-Stein, autore del tap-in della vittoria, che a fine gara si è sentito di ringraziare gli dei del basket per questo successo inaspettato di Sacramento. Lo stesso Cauley-Stein sembrava aver gettato al vento tutti gli sforzi dei suoi compagni, con un fallo in attacco su Chris Paul nel possesso precedente.

Il tap-in vincente di Cauley-Stein è arrivato dopo una tripla corta di Jamal Crawford. Palla tra le mani di Buddy Hield e apertura per Ben McLemore, che ha provato a realizzare un layup, tra due difensori dei Clippers, lo steso layup, rimbalzato fuori dal ferro, è stato corretto dal prodotto di Kentucky che con un tocco ha messo la palla dentro, regalando il successo a coach Joerger.

Bruttissima sconfitta questa dei Los Angeles Clippers, che, dopo aver dominato per tre quarti di gara, sono caduti nel baratro, perdendo tutto il vantaggio accumulato nei primi 36 minuti. D'altra parte, invece, i Sacramento Kings finalmente hanno fatto vedere qualcosa di esaltante sul parquet e dopo quattro sconfitte consecutive sono tornati alla vittoria in grande stile.

NEXT GAME - I Los Angeles Clippers proveranno a riprendersi subito da questo gran tonfo, nel prossimo impegno che li vedrà coinvolti contro i Washington Wizards, tra le mura amiche dello Staples Center. Mentre i Sacramento Kings proveranno subito a bissare questo successo, nell'impegno casalingo contro i Memphis Grizzlies.

BOXSCORE:

LOS ANGELES CLIPPERS (44-31) - PUNTI: Jordan 20, Griffin 17, Paul 17. ASSIST: Paul 9, Rivers 4, Griffin 4. RIMBALZI: Jordan 11, Rivers 9, Griffin 6.

SACRAMENTO KINGS (28-45) - PUNTI: Collison 19, Hield 15, Tolliver 15. ASSIST: Temple 5, Papagiannis 4, Collison 4. RIMBALZI: Cauley-Stein 14, Hield 7, Temple 5.

MILWAUKEE BUCKS - CHICAGO BULLS 94-109

Quando il buon Jimmy Butler ha voglia di condividere il pallone, i Bulls alzano il livello di gioco. È accaduto proprio nella notte, dove i Chicago Bulls sono riusciti ad ottenere una vittoria importantissima, in casa dei Milwaukee Bucks, e sono riusciti a portarsi all'ottavo posto della Eastern Conference a pari merito con i Miami Heat, che però rimangono in vantaggio sui Bulls, grazie al possesso del tie-breaker.

I quattordici assist di un Jimmy Butler, che stavolta è sembrato fidarsi della sua squadra, hanno portato ai ventotto punti di Nikola Mirotic, con 11-14 dal campo, con lo spagnolo che si è fatto trovare pronto ad ogni assist di Butler e ha guidato con i suoi canestri Chicago alla vittoria.

Grande periodo di forma di Butler, che è arrivato alla terza gara consecutiva con almeno dieci assist, in due di queste tre occasioni i Bulls hanno trovato la vittoria, con lo stesso Butler che sta capendo che i suoi Bulls hanno una chance di agguantare una piazza per i playoffs solo giocando da squadra.

Adesso la post season è tornata nei pensieri di Chicago, che, dopo due mesi di terrore, si sta risollevando. Passo falso invece per i Milwaukee Bucks, dopo tre vittorie consecutive.

NEXT GAME - I Chicago Bulls non devono fermarsi e proveranno a conquistare un'altra vittoria nella prossima gara, che li vedrà impegnati tra le mura amiche contro i Cleveland Cavaliers di LeBron James. Mentre i Milwaukee Bucks proveranno a tornare subito al successo in North Carolina, dove affronteranno i Charlotte Hornets.

BOXSCORE:

MILWAUKEE BUCKS (37-36) - PUNTI: Antetokounmpo 22, Monroe 16, Brogdon 14. ASSIST: Brogdon 4, Dellavedova 4, Antetokounmpo 4. RIMBALZI: Antetokounmpo 8, Middleton 6, Brogdon 4.

CHICAGO BULLS (35-39) - PUNTI: Mirotic 28, Butler 20, Rondo 18. ASSIST: Butler 14, Rondo 9, Lopez 2. RIMBALZI: Rondo 9, Butler 6, Zipser 5.