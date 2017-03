Nba - Parla Kobe Bryant: "Harden e Westbrook dovrebbero condividere il premio"

Nba - Parla Kobe Bryant: "Harden e Westbrook dovrebbe condividere il premio"

Nella storia NBA non è mai successo che il riconoscimento del "Most Valuable Player" venisse condiviso da più giocatori. Kobe Bryant, alla sua prima stagione da spettatore dopo il ritiro dall'attività agonistica dello scorso anno, ha detto la sua, nella giornata di ieri, ai microfoni dell'emittente CBS, riguardo la strenua lotta al titolo di MVP, che al momento vede protagonista l'asso degli Houston Rockets James Harden e quello degli Oklahoma City Thunder Russell Westbrook: "Sono sinceramente convinto che assegnare il premio sia ad Harden che a Westbrook sarebbe la cosa più giusta, lo meritano entrambi per ciò che ci stanno facendo vedere in ogni singola gara. Questa lotta tra due esteti del basket sta facendo impazzire chiunque, me incluso".

Vincitore del premio MVP nella stagione agonistica 2007-2008, il Blak Mamba si è dichiarato incapace di scegliere uno dei due giocatori, giudicando le loro possibilità di vittoria praticamente alla pari: "Non è possibile sceglierne uno, stanno avendo entrambi delle stagioni incredibili, stanno giocando una pallacanestro eccezionale, di altissimo livello. Non abbiamo mai assistito ad una lotta così incerta per il migliore giocatore dell’anno, questa aumenta di molto lo spettacolo“.

Un'idea, quella di Kobe Bryant, parecchio stuzzicante. I numeri da capogiro fatti registrare dai due fuoriclasse potrebbero far propendere i vertici della Lega verso questa direzione, seppur al momento resti un'ipotesi alquanto remota, davvero difficile che possa realizzarsi. Ma si sa, quando a parlare è un individuo del calibro di Kobe, seppur lo abbia fatto nella nuova veste da pensionato illustre, siamo sicuri che nessuno sia rimasto indifferente a queste dichiarazioni.