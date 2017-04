Nba - Tegola Portland: frattura alla gamba per Jusuf Nurkic

Nba - Tegola Portland: frattura alla gamba per Nurkic

Le buone notizie per i Trail Blazers, ovvero la vittoria al Moda Center contro gli Houston Rockets, e la sconfitta di poche ore fa dei Denver Nuggets a Charlotte, sono offuscate dal brutto infortunio occorso al pivot bosniaco Jusuf Nurkic, il quale nel corso della gara giocata contro James Harden e soci, si è procurato una frattura della gamba destra, e le cui condizioni fisiche verranno rivalutate tra due settimane.

Il gigante di Tuzla sarà sicuramente out per i prossimi 15 giorni, e dunque sarà costretto a saltare, forzatamente, la coda della regular season, in cui la sua squadra è alle prese con la strenua lotta per tentare di accaparrarsi un posto ai playoffs. A confermare l'infortunio, poco fa, ci ha pensato un comunicato ufficiale pubblicato dalla franchigia dell'Oregon attraverso i canali Nba.com. Impietosi sono stati la risonanza magnetica ed i controlli a cui Nurkic si è sottoposto.

Per il centro ex Denver, 20 gare disputate con la canotta dei Trail Blazers, con medie di 15.2 punti, 10.4 rimbalzi, 3.2 assist, 1.9 stoppate, 1.25 assist in 29.2 minuti d'impiego. Un innesto dagli esiti benevoli quello di Nurkic per la franchigia di Portland, con coach Terry Stotts che gli ha affidato immediatamente le chiavi del pitturato. Con lui in campo, i Blazers hanno un record positivo, brillante: 14 vittorie e 6 sconfitte.