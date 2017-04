Nba - Sam Dekker fa crac, preoccupazione in casa Rockets

Gli Houston Rockets non potranno fare affidamento su Sam Dekker per le prossime gare di regular season. Il giocatore, che ora spera di recuperare in tempo per i playoff, ha riportato una frattura alla mano sinistra nel corso della gara vinta contro i Phoenix Suns alla Talking Stick Resort Arena. Fatale è stato un fortuito scontro di gioco con Devin Booker.

"Mi sono avventato su di una palla vagante, e mi sono scontrato con Booker. Ho subito intuito che fosse qualcosa di serio. Sono cose che succedono, anche questo è il basket. Ora spero vivamente di recuperare per i playoffs, ed aiutare la squadra a fare bene".

Sam Dekker, che ha ottenuto proprio contro i Phoenix Suns la prima partenza nello starting five a causa dell'assenza di Trevor Ariza, ha una media in stagione di 6.6 punti e 3.7 rimbalzi a partita. Era apparso in tutte le gare degli Houston Rockets disputate fino ad ora, dopo essere comparso appena tre volte, come rookie, nella scorsa e sfortunata regular season.