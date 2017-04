NBA - Buone notizie per Golden State: Durant tornerà in campo sabato Fonte immagine: http://www.sportingnews.com

I Golden State Warriors hanno come obiettivo quello di far tornare Durant in campo per la partita di sabato sera, in casa contro i Pelicans. A quanto pare è andato tutto liscio per il recupero del numero 35 che negli ultimi giorni ha fatto vedere diversi miglioramenti, che hanno convinto lo staff a farlo giocare nelle ultime uscite di regular season. In particolare avrà tre match a disposizione per riprendere feeling col campo: dopo New Orleans, ci saranno Utah e Los Angeles, sponda Lakers. Dopo undici vittorie consecutive ottenute senza di lui, riusciranno i Warriors a proseguire la propria marcia verso il titolo con Durant al timone di comando?

Secondo coach Steve Kerr non ci saranno problemi. L'allenatore ha confermato anche che KD salterà le prossime due gare con Minnesota e Phoenix, per poi essere valutato in vista del suo rientro. "Per fortuna sarà a disposizione per qualche gara di stagione regolare" ha riferito Kerr ai microfoni ed ha aggiunto che non appena tornerà, partirà in quintetto anche se con un minutaggio molto ridotto. "Vedremo come sta e cosa dicono i medici. Non sono preoccupato riguardo alla sua reintegrazione nella squadra perché ha giocato con noi dall'inizio della stagione e si è comportato subito bene. Quindi quando starà bene, lo rimetteremo in campo e valuteremo il suo minutaggio. Questa è la cosa principale, guardare come sta fisicamente, non sono preoccupato per reinserirlo negli schemi o cose del genere."