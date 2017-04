Google Plus

NBA - Distorsione al pollice destro per Tristan Thompson, fuori almeno due gare.

Brutta notizia in casa Cleveland Cavaliers. La franchiga dell'Ohio perde per infortunio Tristan Thompson, che quindi salterà l'importantissima gara contro i Boston Celtics, valida per il primo posto nella Eastern Conference.

Il centro dei Cleveland Cavaliers si è infortunato al pollice destro nella gara di martedì contro gli Orlando Magic. Si tratta solo di una piccola distorsione, il che vuol dire che Thompson starà lontano dal parquet di gioco solo per due gare. Il problema, per i Cavs, è che nella prossima partita dovranno affrontare i Celtics, primi ad Est con lo stesso record di Cleveland, e la gara è valevole per il tie-breaker.

Thompson, interrompe una serie di ben 447 partite consecutive giocate, record di franchigia. L'ultima assenza del centro per infortunio risaliva al 10 Febbraio 2012, più di cinque anni fa.

Il centro in questa stagione sta viaggiando con la media di 8.1 punti e 9.2 rimbalzi a partita. Assenza importante per i Cavs, che però hanno già provveduto, richiamando dai Canton Charge, affiliata della D-League di Cleveland, Larry Sanders.

Infortuni che quindi continuano a martoriare la squadra allenata da Tyronn Lue, che già precedentemente aveva perso altri due centri per infortunio, Chris Andersen e soprattutto Andrew Bogut, dopo appena un minuto dal suo esordio in maglia Cavaliers.