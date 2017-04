NBA - Westbrook a un rimbalzo dal sogno, Lowry rientra e fa vincere Toronto

Un solo rimbalzo nega a Russell Westbrook di entrare definitivamente nella storia. La stella degli Oklahoma City Thunder mette a segno 45 punti e smazza 10 assist, ma come detto si ferma a nove rimbalzi. Detto questo, arriva comunque una bella vittoria della formazione di coach Donovan ai danni dei Memphis Grizzlies, i quali non riescono a sfruttare nel migliore dei modi la gran serata vissuta dai suoi due leader sotto le plance, ovvero Marc Gasol e Zach Randolph. Ma è stata anche la grande notte del ritorno di Kyle Lowry, il quale ritrova il parquet dopo una lunga assenza e - cosa più importante - trascina i suoi Toronto Raptors alla vittoria in casa dei Detroit Pistons, al termine di una gara dominata proprio da Drummond e compagni, ma che i canadesi sono riusciti a vincere nel finale. 27 i punti del playmaker ospite, mentre dall'altra parte la formazione di Motor City distribuisce bene i punti ma manca il colpaccio, rallentando forse in maniera decisiva in ottica corsa ai playoff.

MEMPHIS GRIZZLIES - OKLAHOMA CITY THUNDER 100-103

Anche sulla testa di Marc Gasol...

Un rimbalzo per la gloria, per una storia che stava per trovare un nuovo foglio da scrivere, dopo quello scritto nella notte precedente. Russell Westbrook va ad un passo dal diventare il giocatore con il maggior numero di triple doppie in una stagione regolare di NBA, fermandosi a quota 45 punti, 10 assist e 9 rimbalzi. In ogni caso, i suoi Oklahoma City Thunder espugnano il parquet dei Memphis Grizzlies, restando tra l'altro in pienissima corsa per la quarta posizione nella iper-competitiva Western Conference. La formazione di coach Donovan parte forte in attacco, Westbrook dimostra di voler subito mettere in ritmo i compagni e i Grizzlies ci mettono un po' prima di accelerare, ma Gibson risponde subito a Gasol in un affascinante duello sotto canestro. Permane l'equilibrio sul parquet, con il secondo quintetto Thunder che appare più incisivo e si porta sul +10. Memphis prova a restare a contatto con lo strapotere fisico dei propri lunghi, ma Adams dimostra di non essere da meno; e al rientro dagli spogliatoi OKC resta saldamente in vantaggio, grazie anche alle giocate offensive della propria stella. Gasol ha un altro sussulto e riporta sotto i suoi, l'assenza di Conley si fa sentire più del dovuto in fase di costruzione, ma i Thunder non scappano. Anzi, Allen pareggia da fuori in avvio di quarto periodo, e sempre da fuori arriva il vantaggio firmato Randolph: la partita diventa bellissima, Westbrook spara la bomba a 80 secondi dalla fine e sigilla il match col +4, con un'altra bomba decisiva.

MEMPHIS GRIZZLIES - Punti: Gasol 23, Randolph 20, Allen 14. Rimbalzi: Randolph 9, Allen 7. Assist: Gasol 5.

OKLAHOMA CITY THUNDER - Punti: Westbrook 45, Oladipo 15, Kanter 10. Rimbalzi: Adams 10, Westbrook 9. Assist: Westbrook 10.

DETROIT PISTONS - TORONTO RAPTORS 102-105

La più bella notizia della notte: il ritorno di Lowry

Kyle Lowry torna dopo aver saltato ben ventuno partite a causa di un infortunio al polso, e risulta subito decisivo per le sorti dei suoi Toronto Raptors, i quali espugnano Motor City e con la vittoria ai danni dei Detroit Pistons continuano la loro corsa nella Eastern Conference. E la partenza è però favorevole ai padroni di casa, i quali pigiano il piede sull'acceleratore in attacco e frenano l'incelere degli avversari, con la stella al rientro che deve evidentemente ritrovare il ritmo. Ish Smith prende i suoi per mano, seguito da Morris che trova diversi punti di un certo spessore per portare addirittura i suoi vicino al ventello di vantaggio. Toronto si risveglia minuto dopo minuto, trascinata da un Lowry sempre più all'interno della gara e anche da Valanciunas, senza sottovalutare l'ottimo apporto di DeRozan alla voce assist (a fine partita saranno 10, tanti quanti quelli del suo 'gemello'). E così i Raptors si rifanno sotto, salvo poi dover subire un altro piccolo parziale dei Pistons, trascinati a loro volta da un gioco più omogeneo. Ma Lowry si ricorda di poter essere dominante come e quando vuole, così nel quarto periodo si accende e per Detroit iniziano i dolori. Uno dopo l'altro, Kyle infila un canestro o serve un assist per i compagni, e la gara diventa punto a punto dopo essere stata dominata dai padroni di casa. DeRozan pareggia a due minuti dalla fine, Ibaka spara la bomba del primo vantaggio Raptors nella partita. Morris pareggia con una tripla irreale ma il layup di Valanciunas e il jumper di DeRozan chiudono i conti, e a nulla portano i tentativi da fuori di Caldwell-Pope e Morris, entrambi sputati dal ferro.

DETROIT PISTONS - Punti: Smith e Harris 16, Morris 15. Rimbalzi: Drummond 14, Baynes 7. Assist: Udrih 8.

TORONTO RAPTORS - Punti: Lowry 27, Valanciunas 19, Joseph 15. Rimbalzi: Ibaka 7, Valanciunas 5. Assist: Lowry e DeRozan 10.