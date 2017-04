NBA - Al Madison Square Garden i Wizards battono di misura i Knicks; Orlando senza troppi problemi trionfa su Brooklyn

Bradley Beal in penetrazione. Fonte immagine: usatoday.com

NEW YORK KNICKS - WASHINGTON WIZARDS 103-106

I Washington Wizards conquistano la seconda vittoria consecutiva, stavolta battendo al Madison Square Garden i New York Knicks. Protagonisti indiscussi della gara sono stati come al solito John Wall e Bradley Beal, con il primo che ha chiuso con ventiquattro punti ed otto assist, mentre il secondo ha refertato venticinque punti, tre dei quali arrivati con la tripla a quarantanove secondi dalla fine, che ha deciso la gara. Ad aiutare offensivamente il dynamic-duo, ci ha pensato un Marcin Gortat con sedici punti ed un perfetto 7-7 dal campo.

I Washington Wizards sono così ancora in corsa per conquistare la prima stagione da cinquanta vittorie dall'annata 1978-1979. Inoltre con questa vittoria la squadra allenata da Scott Brooks è riuscita a raggiungere i Toronto Raptors, terzi nella Eastern Conference con il loro stesso record, quindi le ultime gare saranno di fondamentale importanza per gli accoppiamenti ad Est. Per i New York Knicks non bastano i ventitre punti di Carmelo Anthony per trovare la trentunesima vittoria stagionale. Adesso i Knicks sono ad una sola sconfitta dal trovare la terza stagione consecutiva con almeno cinquanta sconfitte. Fortunatamente per i tifosi della squadra della Grande Mela questa stagione sta volgendo al termine.

NEXT GAME - I New York Knicks proveranno subito a tornare alla vittoria e ad evitare la cinquantesima sconfitta stagionale, nella difficile trasferta in Tennessee, dove saranno ospitati al FedEx Forum dai Memphis Grizzlies. I Washington Wizards, proveranno invece a conquistare la terza vittoria di fila contro i pericolosi Miami Heat, i quali sono in lizza per accaparrarsi l'ultimo posto ai playoffs; sfida che si disputerà tra le mura amiche del Verizon Center.

BOXSCORE:

NEW YORK KNICKS (30-49) - PUNTI: Beal 25, Wall 24, Gortat 16. ASSIST: Wall 8, Jennings 3, Oubre Jr. 2. RIMBALZI: Porter Jr. 9, Bogdanovic 6, Smith 6.

WASHINGTON WIZARDS (48-31) - PUNTI: Anthony 23, Holiday 16, Hernangomez 13. ASSIST: Anthony 4, Lee 3, Vujacic 3. RIMBALZI: Hernangomez 8, Lee 8, Anthony 6.

ORLANDO MAGIC - BROOKLYN NETS 115-107

Gli Orlando Magic hanno forse ritrovato su chi ricostruire il futuro della propria franchigia. Infatti nella notte i Magic sono stati guidati alla vittoria contro i Brooklyn Nets dai due gioiellini di casa, Elfrid Payton e Aaron Gordon. Il primo ha chiuso con ventidue punti, undici assist e cinque rimbalzi, mentre il secondo ha fatturato ventuno punti infarcendoli con sei rimbalzi. Inoltre i due si sono resi protagonisti di uno degli alley- oop più belli di questa stagione, che ha fatto eccitare non poco tutti i presenti all'Amway Arena.

A contribuire alla vittoria degli Orlando Magic ci ha pensato anche un ottimo Jodie Meeks da venti punti con 7-12 dal campo e 4-7 dall'arco dei tre punti. Per i Nets non sono bastate le ottime prove di Jeremy Lin e Caris Lavert. Infatti Lin ha chiuso con trentadue punti con 11-20 dal campo, conditi da tre assist e cinque rimbalzi, mentre il rookie da Michigan University ha terminato la gara con venti punti marchiati a fuoco sul proprio tabellino. Si ferma così a tre la striscia positiva di vittorie dei Brooklyn Nets. I newyorchesi hanno anche provato a conquistare la quarta W consecutiva e la squadra allenata da Kenny Atkinson ci stava anche riuscendo, grazie ad un parziale di 12-2 ad inizio quarto periodo, ma Brooklyn non ha avuto la lucidità adatta per concludere la pratica.

NEXT GAME - Gli Orlando Magic proveranno a conquistare il secondo successo di fila nella difficile gara casalinga dell'Amway Center contro gli Indiana Pacers. Mentre i Brooklyn Nets proveranno a rialzarsi subito da questo KO tornando sul parquet amico del Barclays Center, dove affronteranno i Chicago Bulls di Jimmy Butler e del rientrante Dwyane Wade.

BOXSCORE:

ORLANDO MAGIC (28-51) - PUNTI: Payton 22, Gordon 21, Meeks 20. ASSIST: Payton 11, Vucevic 4, Ross 4. RIMBALZI: Vucevic 12, Georges-Hunt 7, Gordon 6.

BROOKLYN NETS (19-60) - PUNTI: Lin 32, Lavert 20, Dinwiddie 11. ASSIST: Hollis Jefferson 4, Dinwiddie 3, Whitehead 3. RIMBALZI: Acy 5, Lopez 5, Lin 5.