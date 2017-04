NBA, i Celtics si rialzano a Charlotte. James Johnson rilancia gli Heat a Washington

James Johnson, autore del canestro della vittoria per gli Heat a Washington. Ned Dishman/NBAE via Getty Images

Reduci da due sconfitte consecutive, i Boston Celtics di Brad Stevens espugnano lo Spectrum Center di Charlotte contro gli Hornets di Steve Clifford. In un finale vibrante, a decidere la contesa è il solito Isaiah Thomas, autore di una prova da 32 punti e 6 assist. Ancora in piena corsa playoff i Miami Heat di Erik Spoelstra, che sbancano il Verizon Center di Washington contro i Wizards di Scott Brook grazie a James Johnson, che manda a bersaglio il tiro della vittoria e della speranza.

Charlotte Hornets - Boston Celtics 114-121

C'è in quintetto Kelly Olynyk per coach Stevens a Charlotte (out Amir Johnson), mentre Clifford deve fare a meno di Marco Belinelli, fuori causa per una lussazione a un dito della mano sinistra. Buono l'avvio dei padroni di casa, che vanno a segno con Walker, Kidd-Gilchrist e Cody Zeller, subito però ripresi da Boston, trascinata da Thomas, Bradley e Olynyk. E' con la panchina che i Celtics scavano il primo solco significativo della sfida. Due triple a testa di Jaylen Brown e Jonas Jerebko, oltre a un paio di canestri di Al Horford, valgono un 13-0 di parziale che fa scappare gli ospiti, mentre Charlotte sbanda vistosamente, aggrappandosi a Walker e Batum. All'intervallo lungo i Celtics sono avanti 54-71, raggiungendo anche le venti lunghezze di vantaggio grazie a Olynyk e Jae Crowder, ma è poi Kemba Walker a suonare la carica per gli Hornets, dando il là a una rimonta che si concretizza sul finire del terzo quarto, quando Nicolas Batum e Marvin Williams vanno a bersaglio dall'arco. Jeremy Lamb contribuisce dalla panchina insieme a Frank Kaminsky, e Charlotte mette addirittura la testa avanti, trascinata da un Batum a tutto campo. La risposta dei biancoverdi porta la firma di Avery Bradley, che riduce lo strappo e consente a Isaiah Thomas di scatenarsi nei minuti conclusivi, con otto punti in un lampo che valgono la vittoria per Boston.

Charlotte Hornets (36-44). Punti: Batum 31, Walker 23, Lamb 17, Zeller 12. Rimbalzi: Zeller 9. Assist: Walker 8.

Boston Celtics (51-29). Punti: Thomas 32, Horford 16, Crowder e Bradley 15, Olynyk 13, Brown 10. Rimbalzi: Olynyk 11. Assist: Horford 7.

Washington Wizards - Miami Heat 103-106

Gara equilibratissima al Verizon Center di Washington, dove gli Heat di Spoelstra si giocano le ultime chances di partecipare alla postseason. Il grande protagonista dell'avvio è Hassan Whiteside, che fa venire il mal di testa a Marcin Gortat, dominando sotto i tabelloni. Washington si affida come d'abitudine alla coppia formata da John Wall e Bradley Beal, ma non riesce a scappare via, perchè Miami resiste e trova punti fondamentali da Tyler e James Johnson. Jennings e Smith vanno a bersaglio per Brooks in uscita dalla panchina, ma l'equilibrio non si spezza, tant'è che all'intervallo lungo lo score è di 52 pari, con Goran Dragic che sale di colpi per Spoelstra. Alla ripresa delle operazioni ecco un paio di canestri importanti di Kelly Oubre Jr, in quintetto per Otto Porter, a cui replicano prima Wayne Ellington e poi Josh Richardson. Bojan Bogdanovic e Ian Mahinmi spaventano gli ospiti in apertura di quarto periodo, ma ancora Whiteside e Tyler Johnson tengono a galla la banda Spoelstra, che si gioca la partita negli ultimi cinque minuti. Markieff Morris sale di colpi quando conta di più, Whiteside e Gortat si scambiano due canestri di pura voglia, poi sono gli arbitri a regalare due punti a John Wall (stoppata regolare di Richardson). Miami non ci sta, segna ancora con Dragic, poi approfitta di un 1/2 ai liberi dello stesso Wall per sorpassare grazie a James Johnson (103-104). Time-out Brooks e rimessa Wizards, ma il pallone viene letteralmente regalato da Oubre a Richardson, che non trema dalla lunetta. Beal prova a portare tutti all'overtime, ma Whiteside difende bene su di lui sul perimetro: vittoria Heat, che raggiungono i Chicago Bulls all'ottavo posto nella Eastern Conference (ma hanno il tie-breaker sfavorevole).

Washington Wizards (48-32). Punti: Morris 21, Wall e Beal 16, Oubre 12, Gortat e Mahinmi 11. Rimbalzi: Gortat 11. Assist: Wall 8.

Miami Heat (39-41). Punti: Whiteside 30, T. Johnson 19, Dragic 18, J. Johnson 15, Richardson ed Ellington 10. Rimbalzi: Whiteside 12, J. Johnson 11. Assist: Dragic 7.