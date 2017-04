NBA - Al Madison Square Garden i Raptors battono i Knicks; bene Detroit contro i Grizzlies

Joseph contro Randle. Fonte Immagine: www.lequipe.fr

NEW YORK KNICKS - TORONTO RAPTORS 97-110

Al Madison Square Garden, i Raptors hanno battuto dei New York Knicks versione D-league, con un DeMar DeRozan che è riuscito a realizzare trentacinque punti, con 11-15 dal campo, passeggiando. Vittoria che permette a Toronto di sorpassare automaticamente i Washington Wizards e di conquistare la terza piazza della Eastern Conference.

I Raptors sono riusciti a spuntarla, mettendo il piede sull'acceleratore nell'ultimo quarto, dove la squadra di coach Dwane Casey ha dominato con il parziale di 34-22. Così i canadesi, per la seconda stagione consecutiva, hanno raggiunto quota cinquanta vittorie stagionali ed hanno addirittura la chance di arrivare secondi nel caso di vittoria sui Cleveland Cavaliers nell'ultima partita della regular season, con doppia caduta dei Celtics nelle ultime due. Scenario difficile ma non impossibile.

Ad aiutare DeRozan nella vittoria in trasferta, ci ha pensato il solito Kyle Lowry con diciassette punti e undici assist. I Raptors così hanno spazzato via, per la prima volta dal 2009-2010, i New York Knicks nella mini-serie stagionale.

Per i New York Knicks, bene il rookie Willy Hernangomez, che nella notte è stato il migliore dei suoi con ventiquattro punti ed undici rimbalzi. Mentre Carmelo Anthony e Kristaps Porzingis sono stati tenuti fuori precauzionalmente, dopo l'infortunio di Derrick Rose e la squalifica per Joakim Noah.

NEXT GAME - I New York Knicks chiuderanno la stagione ospitando i Philadelphia 76ers al Madison Square Garden. Mentre i Toronto Raptors voleranno alla Quicken Loans Arena per l'ultima gara stagionale, affronteranno LeBron James ed i suoi Cleveland Cavaliers.

BOXSCORE:

NEW YORK KNICKS (30-51) - PUNTI: Hernangomez 24, Lee 14, Kuzminskas 12. ASSIST: Baker 8, Holiday 5, Hernangomez 5. RIMBALZI: Hernangomez 11, Baker 8, Holiday 5.

TORONTO RAPTORS (50-31) - PUNTI: DeRozan 35, Lowry 17, Patterson 15. ASSIST: Lowry 11, Joseph 5. RIMBALZI: Valanciunas 7, Poeltl 7, Tucker 7.

MEMPHIS GRIZZLIES - DETROIT PISTONS 90-103

Una gran precisione nel tiro da tre ha aiutato i Detroit Pistons a conquistare la vittoria in trasferta sui Memphis Grizzlies. Quarto periodo maestosto, con i ragazzi di coach Van Gundy che hanno realizzato sei delle ultime sette triple tentate.

I migliori realizzatori per i Pistons sono stati Reggie Bullock e Boban Marjanovic, entrambi con quattordici punti, con il centro serbo che però è riuscito ad ottenere anche la doppia-doppia, con dieci rimbalzi.

Eppure i Pistons sembravano aver gettato alle ortiche la gara, dopo che nel terzo periodo Memphis era riuscita ad arrivare fino alle dodici lunghezze di vantaggio, con il tiro da tre che nel terzo quarto entrava solo per la franchigia del Tennessee. Ma con le riserve messe in campo nel quarto periodo, la tendenza è cambiata ed i Pistons sono riusciti a ribaltare il punteggio ed a vincere la partita.

A condurre i Pistons alla vittoria ci ha pensato anche un ottimo Darrun Hilliard che ha realizzato undici dei suoi tredici punti nel quarto periodo.

Ai Memphis Grizzlies non sono bastate le ottime prestazioni di Mike Conley, con quindici punti, Marc Gasol che ha chiuso con tredici e Jamychal Green che invece ha realizzato dodici punti. A preoccupare coach Fizdale è la panchina, che sembra non essere adatta per vincere partite ai playoffs e che vede come miglior giocatore Brendan Wright. Staremo a vedere se nella post-season le seconde linee dei Grizzlies riusciranno a cambiare ritmo e ad offrire un contributo alla squadra.

NEXT GAME - I Memphis Grizzlies chiuderanno la stagione in casa sul parquet amico del FedEx Forum, contro i Dallas Mavericks. Mentre i Detroit Pistons nell'ultima stagionale affronteranno i Washington Wizards al Palace di Auburn Hills.

BOXSCORE:

MEMPHIS GRIZZLIES (43-38) - PUNTI: Conley 15, Gasol 13, Green 12. ASSIST: Harrison 5, Gasol 5, Conley 3. RIMBALZI: Green 7. Ennis III 6, Wright 3.

DETROIT PISTONS (37-43) - PUNTI: Bullock 14, Marjanovic 14, Hilliard 13. ASSIST: Smith 7, Udrih 5, Johnson 3. RIMBALZI: Drummond 11, Marjanovic 10, Ellenson 9.