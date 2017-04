NBA - Fultz si scopre: "Giocare a New York sarebbe fantastico" Fonte Immagine: www.backdoorcoverage.com

Il giovane diciottenne Markelle Fultz è pronto a fare il suo esordio in NBA dopo aver stupito tutti con la maglia di Washington, nonostante non sia arrivato nelle fasi finali del torneo NCAA. Dopo un solo anno di college, ha deciso di iscriversi al Draft di quest'anno e qualsiasi mock draft lo vede al momento nelle prime tre posizioni, forse addirittura come first pick.

Negli ultimi giorni ha deciso di girare i palazzetti NBA per osservare il gioco di alcune squadre: Philadelphia, Washington e infine New York. Proprio questa notte è stato immortalato dalle telecamere a vedere il match fra New York Knicks e Toronto Raptors, conclusosi a favore dei secondi con un risultato piuttosto netto. Dopo la partita, Fultz è stato intervistato riguardo ad un suo possibile futuro nella Grande Mela: "Potrei giocare in qualsiasi sistema. Sono molto versatile, è stato divertente vedere questa partita. "

Queste le prime parole di Markelle, al quale però fanno seguito dei fatti molto diversi. Infatti New York ha bisogno di un "miracolo" per assicurarsi il giovane talento, osservato speciale di tutta la Lega. I Knicks al momento possiedono il sesto peggior record in NBA e solamente se Philadelphia dovesse suicidarsi sportivamente nelle ultime due gare stagionali riuscirebbe ad ottenere il quinto. Inoltre hanno bisogno di tanta fortuna, per sperare che la loro scelta al draft salga almeno nelle prime tre, altrimenti Fultz rimarrebbe soltanto un sogno. Proprio per questa ragione Phil Jackson e compagnia stanno pensando a chi potrebbe fare al caso loro nella ipotesi che la loro scelta non sia abbastanza alta, e i nomi che si fanno sono quelli di Josh Jackson, Malik Monk e De'Aaron Fox.

Fultz però vuole far sapere la sua opinione, e non avrebbe alcun problema a giocare per Jeff Hornacek: "Sarebbe fantastico, è vicino a casa mia." dice il 18enne cresciuto a Washington "La mia famiglia può venire ed è il posto migliore dove giocare, un palazzo molto grande, un sacco di fan". In definitiva, un matrimonio fra squadra e giocatore sembra possibile, ma ancora ci sono molte variabili in gioco che potrebbero costringere Fultz a giocare per un'altra squadra di NBA, fra cui Celtics o Suns.