NBA - Atlanta trionfa su Charlotte (103-76)

ATLANTA HAWKS - CHARLOTTE HORNETS 103-76

Come da previsione, Atlanta ha la meglio di una mesta Charlotte che giunge in Georgia priva di Kemba Walker e Marco Belinelli, concede appena 10' minuti a Nicolas Batum, e resta in campo sul parquet della Philips Arena, per gran partr della gara, infarcita di seconde e terze linee. L'arma in più degli Hawks, quella che permette loro di appropriarsi del 5° posto ad Est, è Dwight Howard, il quale preso possesso della zona pitturata, fa il bello ed il cattivo tempo nella sua porzione di campo, vivendo una serata da doppia doppia (19 punti e 12 rimbalzi) con 7/9 dal campo ed assumendo il ruolo di 'Robin' per la sua squadra. Tutto fin troppo semplice per Atlanta, che ha il merito di approcciare nel miglior modo possibile la contesa e creare, già al termine del primo quarto, un cuscino di 12 punti tra le contendenti (38-26).

Charlotte è incapace di chiudere il buco, il 33% dal campo testimonia le immense difficoltà che i 'calabroni' del North Carolina incontrano per andare a canestro, e dunque, come naturale conseguenza, il divario lievita, ed i canestri di Calderon, Hardaway jr ed Ilyasova spingono i padroni di casa sul +19 alla pausa lunga (63-44). Una differenza che c'è tutta, e che certifica il momento opposto che stanno vivendo le due franchigie. I restanti 24' minuti si trasformano in garbage time, con Atlanta che agli albori dell'ultimo quarto sfonda anche il muro dei trenta punti di vantaggio, prima di chiudere definitivamente la contesa, in totale scioltezza, sul +27 (103-76).

Atlanta andrà a giocarsi un posto in semifinale contro gli Washington Wizards, in una serie playoff che si preannuncia parecchio equilibrata: i leggeri favori del pronostico sono attribuiti ai 'maghi' capitolini, ma solo ed esclusivamente perchè dalla loro hanno il fattore campo e la possibilità di giocarsi un'ipotetica e decisiva gara 7 al Verizon Center. Charlotte chiude la stagione regolare 2016/2017 con una sconfitta, la quinta consecutiva e termina in 11^ posizione ad Est (36 vittorie e 46 sconfitte). Una stagione amara, resa ancor più deludente dalla partenza lanciata e dalle tante, troppe battute d'arresto sopraggiunte nelle fasi centrali del torneo.

ATLANTA HAWKS: Punti: Howard 19, Ilyasova 10, Millsap 10; Rimbalzi: Howard 12; Assist: Schroder 9;

CHARLOTTE HOTNETS: Punti: Lamb 21, Weber 10, Graham 10, Kidd-Ghilchirst 10; Rimbalzi: Plumlee 7; Assist: Batum 4;