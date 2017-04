NBA, il quadro dei playoffs della Western Conference

Archiviata ormai la regular season 2016/2017, la National Basketball Association si prepara ai playoffs, che vedranno confrontarsi le migliori otto squadre di ciascuna Conference. Sul fronte occidentale, l'ultimo dubbio da sciogliere era quello relativo al vantaggio del fattore campo nella serie tra Los Angeles Clippers e Utah Jazz. L'hanno spuntata i californiani di Doc Rivers, garantendosi il quarto posto nel ranking dell'Ovest grazie all'ultima vittoria di stagione regolare contro gli Utah Jazz. 51-31 il record delle due squadre, che sorride però ai Clips, a causa del tie-breaker, vale a dire il computo degli scontri diretti.

Il resto del tabellone era invece delineato da tempo. I Golden State Warriors di Steve Kerr, principale favorita per l'approdo alle Finals, hanno chiuso al primo posto nonostante l'infortunio di Kevin Durant, e sfideranno al primo turno i Portland Trail Blazers di Terry Stotts in una serie affascinante, che l'anno scorso andò in scena in semifinale (4-1 in favore dei Dubs). Nella parte bassa del tabellone ecco Houston Rockets contro Oklahoma City Thunder, un James Harden contro Russell Westbrook che già scalda i cuori degli appassionati. Una serie che vede i texani di Mike D'Antoni favoriti, ma che potrebbe riservare sorprese. Infine, i San Antonio Spurs di Gregg Popovich. I neroargento hanno chiuso la loro regular season con tre sconfitte consecutivi, ma già certi della seconda moneta, che vale loro l'ennesimo incrocio di queste stagioni contro i Memphis Grizzlies, quest'anno allenati da David Fizdale, ex assistente di Erik Spoelstra ai Miami Heat. Il tabellone dei playoffs della Western Conference edizione 2017:

Golden State Warriors (67-15) - Portland Trail Blazers (41-41).

Gara-1. Domenica 16 aprile, ore 21.30, Oracle Arena, Oakland.

Gara-2. Mercoledì 19 aprile, ore 4.30, Oracle Arena, Oakland.

Gara-3. Sabato 22 aprile, ore 4.30, Moda Center, Portland.

Gara-4. Lunedì 24 aprile, ore 4.30, Moda Center, Portland.

Gara-5 (Eventuale). Mercoledì 26 aprile, orario da stabilire, Oracle Arena, Oakland.

Gara-6 (Eventuale). Venerdì 28 aprile, orario da stabilire, Moda Center, Portland.

Gara-7 (Eventuale). Domenica 30 aprile, orario da stabilire, Oracle Arena, Oakland.

Los Angeles Clippers (51-31) - Utah Jazz (51-31)

Gara-1. Sabato 15 aprile, ore 4.30, Staples Center, Los Angeles.

Gara-2. Martedì 18 aprile, ore 4.30, Staples Center, Los Angeles.

Gara-3. Venerdì 21 aprile, ore 4, Vivint Smart Home Arena, Salt Lake City.

Gara-4. Domenica 23 aprile, ore 3, Vivint Smart Home Arena, Salt Lake City.

Gara-5 (Eventuale). Martedì 25 aprile, orario da stabilire, Staples Center, Los Angeles.

Gara-6 (Eventuale). Venerdì 28 aprile, orario da stabilire, Vivint Smart Home Arena, Salt Lake City.

Gara-7 (Eventuale). Domenica 30 aprile, orario da stabilire, Staples Center, Los Angeles.

Houston Rockets (55-27) - Oklahoma City Thunder (47-35)

Gara-1. Domenica 16 aprile, ore 3, Toyota Center, Houston.

Gara-2. Mercoledì 19 aprile, ore 2, Toyota Center, Houston.

Gara-3. Venerdì 21 aprile, ore 3.30, Chesapeake Energy Arena, Oklahoma City.

Gara-4. Domenica 23 aprile, ore 3.30, Chesapeake Energy Arena, Oklahoma City.

Gara-5 (Eventuale). Martedì 25 aprile, orario da stabilire, Toyota Center, Houston.

Gara-6 (Eventuale). Giovedì 27 aprile, orario da stabilire, Chesapeake Energy Arena, Oklahoma City.

Gara-7 (Eventuale). Sabato 29 parile, orario da stabilire, Toyota Center, Houston.

San Antonio Spurs (61-21) - Memphis Grizzlies (43-39)

Gara-1. Sabato 15 aprile, ore 2, AT&T Center, San Antonio.

Gara-2. Lunedì 17 aprile, ore 3.30, AT&T Center, San Antonio.

Gara-3. Giovedì 20 aprile, ore 3.30, FedEx Forum, Memphis.

Gara-4. Sabato 22 aprile, ore 2, FedEx Forum, Memphis.

Gara-5 (Eventuale). Martedì 25 aprile, orario da stabilire, AT&T Center, San Antonio.

Gara-6 (Eventuale). Giovedì 27 aprile, orario da stabilire, FedEx Forum. Memphis.

Gara-7 (Eventuale). Sabato 29 aprile, orario da stabilire, AT&T Center, San Antonio.