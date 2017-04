NBA, il quadro dei playoffs della Eastern Conference

L'ultima giornata di regular season NBA edizione 2016/2017 ha decretato l'esclusione dai playoffs dei Miami Heat. La squadra di coach Erik Spoelstra, protagonista di una gran rimonta nella seconda parte di stagione, è rimasta fuori dalla postseason, nonostante un record identico a quello dei Chicago Bulls, finiti però ottavi grazie al tie-breaker favorevole. Ma non è solo questa la notizia dell'ultima notte di regular season per quanto riguarda il fronte orientale. I Boston Celtics di Brad Stevens hanno infatti chiuso al primo posto, superando così i Cleveland Cavaliers di Tyronn Lue, secondi e sconfitti dai Toronto Raptors in casa nell'ultima stagionale. Boston contro Chicago è dunque la prima serie del tabellone della Eastern Conference, mentre i campioni in carica sfideranno gli Indiana Pacers di Nate McMillan, settimi e trascinati dal loro leader Paul George.

Già individuate da qualche giorno le altre due serie. I Toronto Raptors di Dwane Casey si sono infatti aggiudicati la terza moneta, guadagnandosi il diritto di sfidare i Milwaukee Bucks di Jason Kidd, una delle novità di questa postseason (insieme ai Bulls, che l'anno scorso non si qualificarono: ora invece fuori Miami e Charlotte), mentre i Washington Wizards di Scott Brooks avranno il vantaggio del fattore campo in un'eliminatoria che si preannuncia equilibrata contro gli Atlanta Hawks di Mike Budenholzer, giunti quinti al termine di una stagione contraddistinta da alti e bassi. All'orizzonte ecco dunque una semifinale Cleveland-Toronto (remake della finale dello scorso anno, 4-2 in favore dei Cavs), con i campioni in carica attesissimi alla prova playoffs: difesa e tenuta mentale gli interrogativi che pendono sulla squadra di LeBron James. Questo il tabellone dei playoffs della Eastern Conference 2017, con date e orari delle serie di primo turno:

Boston Celtics (53-29) - Chicago Bulls (41-41)

Gara-1. Domenica 16 aprile, ore 00.30, TD Garden, Boston.

Gara-2. Martedì 18 aprile, ore 2, TD Garden, Boston.

Gara-3. Venerdì 21 aprile, ore 1, United Center, Chicago.

Gara-4. Domenica 23 aprile, ore 00.30, United Center, Chicago.

Gara-5 (Eventuale). Mercoledì 26 aprile, orario da stabilire, TD Garden, Boston.

Gara-6 (Eventuale). Giovedì 28 aprile, orario da stabilire, United Center, Chicago.

Gara-7 (Eventuale). Sabato 30 aprile, orario da stabilire, TD Garden, Boston.

Washington Wizards (49-33) - Atlanta Hawks (43-39)

Gara-1. Domenica 16 aprile, ore 19, Verizon Center, Washington.

Gara-2. Mercoledì 19 aprile, ore 1, Verizon Center, Washington.

Gara-3. Sabato 22 aprile, ore 23.30, Philips Arena, Atlanta.

Gara-4. Lunedì 24 aprile, ore 2, Philips Arena, Atlanta.

Gara-5 (Eventuale). Mercoledì 26 aprile, orario da stabilire, Verizon Center, Washington.

Gara-6 (Eventuale). Venerdì 28 aprile, orario da stabilire, Philips Arena, Atlanta.

Gara-7 (Eventuale). Domenica 30 aprile, orario da stabilire, Verizon Center, Washington.

Toronto Raptors (51-31) - Milwaukee Bucks (42-40)

Gara-1. Sabato 15 aprile, ore 23.30, Air Canada Centre, Toronto.

Gara-2. Martedì 18 aprile, ore 1, Air Canada Centre, Toronto.

Gara-3. Giovedì 20 aprile, ore 2, Bradley Center, Milwaukee.

Gara-4. Sabato 22 aprile, ore 21, Bradley Center, Milwaukee.

Gara-5 (Eventuale). Lunedì 24 aprile, ore 1, Air Canada Centre, Toronto.

Gara-6 (Eventuale). Giovedì 27 aprile, orario da stabilire, Bradley Center, Milwaukee.

Gara-7 (Eventuale). Sabato 29 aprile, orario da stabilire, Air Canada Centre, Toronto.

Cleveland Cavaliers (51-31) - Indiana Pacers (42-40)

Gara-1. Sabato 15 aprile, ore 21, Quicken Loans Arena, Cleveland.

Gara-2. Lunedì 17 aprile, ore 1, Quicken Loans Arena, Cleveland.

Gara-3. Giovedì 20 aprile, ore 1, Bankers Life Fieldhouse, Indianapolis.

Gara-4. Domenica 23 aprile, ore 19, Bankers Life Fieldhouse, Indianapolis.

Gara-5 (Eventuale). Martedì 25 aprile, orario da stabilire, Quicken Loans Arena, Cleveland.

Gara-6 (Eventuale). Giovedì 27 aprile, orario da stabilire, Bankers Life Fieldhouse, Indianapolis.

Gara-7 (Eventuale). Sabato 29 aprile, orario da stabilire, Quicken Loans Arena, Cleveland.