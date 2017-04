NBA Playoffs 2017 - Tegola Grizzlies, out a tempo indeterminato Tony Allen

Nella giornata di giovedì i Memphis Grizzlies hanno annunciato che la navigata, esperta guardia Tony Allen sarà out a tempo indeterminato a causa di uno stiramento al polpaccio destro accusato dal giocatore nella scorsa gara contro i Dallas Mavericks. Parecchia preoccupazione in seno alla franchigia del Tennessee, infatti l'emittente ESPN, nella persona di Tim MacMahon, ha dichiarato che Allen potrebbe saltare addirittura l'intera serie playoff che la sua squadra giocherà in contrapposizione ai San Antonio Spurs, ritornando quindi nella disponibilità del suo team solo nel caso di quaificazione dei Grit and Grind alle semifinali.

La squadra ha annunciato, inoltre, che le condizioni fisiche del giocatore verranno rivalutate di giorno in giorno, ed inoltre ha comunicato che fornirà ulteriori aggiornamenti non appena maggiori indicazioni sranno disponibili. Tony Allen si è infortunato nei primi minuti del match, ed è stato costretto a lasciare il campo, visibilmente sofferente.

L'head coach dei Grizzlies, David Fizdale, è ritornato sull'infortunio del suo giocatore, spargendo comunque positività: "Ho ascoltato i medici, non dovrebbe essere un infortunio molto serio. Ovviamente siamo spaventati perchè Allen per noi è un giocatore chiave, la sua esperienza è troppo importante in questi playoff. Stiamo valutando la situazione, nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più".

In regular season Tony Allen ha realizzato 9.1 punti di media in 27' minuti d'impiego, ma soprattutto si è rivelato fondamentale nel limitare Kawhi Leonard ogni qualvolta Memphis ha affrontato quest'anno San Antonio in stagione: ha difeso duro sul candidato MVP, limitando il fenomeno neroargento ad un 23/54 totale dal campo in tre partite.

Anche il General Manager della squadra, Chris Wallace, ha enunciato parole riguardo all'infortunio di Tony Allen, dichiarazioni riportate dal sito ufficiale del team: "E' un infortunio sfortunato per Tony e la squadra. Con tutti i trattamenti del caso ed il necessario riposo, speriamo di farlo rientrare il prima possibile perchè è fondamentale nel nostro sistema di gioco".