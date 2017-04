Google Plus

NBA - Dramma Isaiah Thomas: morta la sorella 22enne

La notizia è di quelle che nessuno vorrebbe mai sentire: Chyna J. Thomas, ventiduenne sorella di Isaiah Thomas, playmaker e stella assoluta dei Boston Celtics in NBA, è deceduta stanotte.

Nella mattina statunitense, Chyna sembrerebbe (secondo le prime notizie riportate da Craig Sailor di News Tribune) essere finita con la sua Toyota Camry del 1998 contro una barriera dopo aver sbandato ed essersi ribaltata su un fianco. Il luogo della tragedia è la cittadina di Federal Way, nello stato di Washington.

Ancora non si ha notizia di dichiarazioni pubbliche di IT, che debutterà nei Playoffs questa notte (serata negli Stati Uniti) con i suoi Boston Celtics, ospitando al TD Garden i Chicago Bulls. Senz'altro un duro colpo emotivo per il folletto da Tacoma, attorno al quale, sempre secondo i media d'oltreoceano, si stanno raccogliendo tutti i familiari.