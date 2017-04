NBA - Rudy Gobert spera in un recupero lampo

Il centro degli Utah jazz, Rudy Gobert, che ha subito un'ipertensione con annessa contusione ossea al ginocchio sinistro durante il primo possesso di gara 1, vinta poi dalla sua squadra 97-95 allo Staples Center contro i Clippers, spera di tornare in campo il prima possibile, e mettersi alle spalle questa disavventura, questo grattacapo che ha interrotto il buon momento di forma del nativo di San Quintino, in lizza per il riconoscimento di 'Difensore dell'Anno'.

"Sto cercando di migliorare giorno dopo giorno, perchè ho voglia di aiutare i miei compagni di squadra in questa difficile serie di playoff" questo è quanto dichiarato da Gobert all'emittente ESPN nella giornata di domenica. La risonanza magnetica, a cui si è sottoposto il francese sabato scorso, non ha evidenziato nessun danno ai legamenti, di conseguenza sono escluse possibili gravi lesioni che avrebbero estromesso definitivamente il centrone dalla sfida prolungata contro i Clips. Resta 'questionable', e la sua condizione fisica verrà valutata di giorno in giorno.

L'head coach dei Jazz, Quin Snyder, si è mostrato vago quando gli è stato chiesto di stilare una sorta di calendario per il ritorno in campo di Gobert: "Non siamo nelle condizioni di dire se Rudy possa essere pronto oggi, domani, tra una settimana oppure due. Penso ci siano buone possibilità di rivederlo in campo in questa serie playoff, noi ci speriamo in quanto è un uomo fondamentale nel nostro sistema di gioco, ma lo impiegheremo soltando quando lo staff medico ci darà l'ok".